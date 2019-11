Több dologtól is függ, hogy miként szórakozunk

Azt, hogy a fiatalok főként a kiskorúak milyen rendszerességgel és hány éves kortól járnak bulizni, rengeteg dolog határozza meg, de főként az adott személy értékrendjétől függ.

Nem vagyunk egyformák. Vannak diákok, akik például egy péntek este szívesebben maradnak otthon és inkább interneten élnek társasági életet és vannak azok, akik inkább a szórakozást választják. Az pedig, hogy egy diák milyen gyakorisággal jár szórakozni nagy részben függ attól, hogy mennyire él közösségi életet, mennyi szabadideje van, vagy mennyi időt szán más dolgokra, például a tanulásra. Továbbá a társaság is nagyban meghatározza. Vannak olyanok, akik minden héten legalább egyszer elmennek bulizni, mások sosem járnak, vagy csak alkalmanként.

Azonban ne felejtsük el a szülőket sem, akik szintén fontos szerepet játszanak ebben a dologban. Vannak, akik nem igazán merik elengedni gyermekeiket, mert féltik vagy éppen túl fiatalnak érzik még ehhez őket. És vannak azok, akik nem korlátozzák gyermeküket a szórakozásban. Ráadásul a buli típusa is meghatározza engedékenységüket, hiszen nem mindegy, hogy egy házibuliról – ahol mindenki ismer mindenkit -, vagy egy szórakozóhelyről van szó. Tehát a bulizás egy nagyon jó lehetőség baráti kapcsolatok kialakítására, viszont ezzel is, mint ahogy minden mással is tudnunk kell megfelelően bánni.