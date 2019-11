Technikai fejlődések veszélyei

Manapság a technikai eszközök nélkül nem tudjuk elképzelni az életünket, hiszen teljes mértékben körülvesznek minket. De ahogy fejlődik a technika, szinte úgy romlik az emberi kapcsolat és egészség. Hiszen ha körülnézünk egy percre például éttermekben, kávézókban vagy iskolában, minden ember kezében telefont látunk.

Igaz előnye is van a készüléknek, hiszen ha valami nagyon fontos dologról van szó és felszeretnénk venni a kapcsolatot a másik emberrel, aki személyesen nem lehet ott, könnyedén eltudjuk érni általa. A túlzott telefonozás viszont veszélyessé is válhat. Az utcákon ugyanis sétálás vagy vezetés közben is sokan a mobiljukat nézik, ami eltereli a figyelmüket a közlekedésről, így balesetveszélyes lehet.

Fontos odafigyelnünk a saját magunk és mások életére, hiszen egy apró mozdulat, figyelmetlenség és megtörténik a baj. A mai gyermekek pedig ebbe születtek, és már a 2 évesek is tudják használni a telefonokat és további eszközöket. Ez számukra is nagy veszélyt jelent azáltal, hogy kiskoruktól fogva rabjaivá válhatnak a technikának. Kisgyermekkorban ugyanis nagyon meghatározó lenne a szabadban játszás vagy rajzolás, amik helyett az okostelefonokon lévő játékokkal ismerkednek.

Ha magunkba nézünk, legtöbben észrevehetjük, hogy mindennapjaink során órákat képesek vagyunk számítógép vagy a televízió előtt tölteni, amely egészségi állapotunkat is befolyásolja. Barátainkkal interneten keresztül chatelünk vagy skype-olunk, érzéseinket pedig hangulatjelekkel fejezzük ki, ezáltal az emberi kommunikáció gyengülni kezd, hiszen személyes találkozó helyett inkább dobunk egy üzenetet messenger-en. Vajon a háló és okostelefonok összekötnek minket, vagy hosszútávon éppen szétszakítanak? Ezt magunkba kell eldöntenünk.