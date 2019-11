Sport az iskolán kívül

A mozgással kitörhetünk az őszi-téli hónapok szürkeségéből, és még egészségünk megőrzéséhez is hozzájárulunk.

Lassan télbe fordul az időjárás, hűvösödnek a napok, de örömmel látom, hogy barátaim a hideg dacára űzik tovább sportjaikat, melyeket az iskolai kötelezettségeik mellett végeznek. Bár intézményünk remek lehetőségeket nyújt a mozgásra, sokak – köztük én is – más lehetőségek után néznek.

Osztálytársaim közül többen teniszeznek, fociznak, melyek kiváló sportágak, számomra mégis a lovaglás az a sportág, amire megéri időt szakítanom.

Szerintem a legtöbb ember kikapcsolódás gyanánt, vagy magáért a mozgás szeretetéért űz sportokat. A lovaglásban mindkettő megtalálható. Jómagam rendszeresen járom Gyula határait lóháton és minden alkalommal rácsodálkozom, hogy milyen gyönyörű is a természet. Remek lehetőség megfigyelni a négy évszak változásait és kiszakadni a szürke hétköznapokból.

,,Az ember csak rohan és rohan, nem figyel a környezetére, a természetre és embertársaira eléggé. A sport megtanít összpontosítani, kicsit lelassítani, és észrevenni, hogy nem csak a munka vagy az iskola körül forog a világ. Arról nem is beszélve, ha egy lovad is van hozzá, már egy baráttal is gazdagodsz” – idézem lovasoktatóm, Kovács Gyula szavait. Egyetértek a gondolataival, és úgy hiszem, hogy mindenki találhat valamilyen mozgásformát, amivel fizikai és mentális egészségét fenntarthatja, és ezzel együtt ki is kapcsolódhat.

Remeknek tartom továbbá, hogy itt, csendes kisvárosunkban ennyi lehetőség van a testmozgásra, akár az iskola keretei között, akár azokon túl. Sokaknak gondot okozhat azonban a hideg, szeles és csapadékos idő, ha nincs lehetőségük fedett térben mozogni. Számukra kitűnő lehetőség már az is, ha gyalog vagy biciklivel mennek munkába, iskolába vagy boltba. A lényeg, hogy mozogjunk minél többet, mert egészséges, gyarapodunk tőle, és törjünk ki a hétköznapok és a november szürkeségéből.

