Nicsak, egy új családtag!

Félreértés ne essék, nem egy kistestvér születéséről akarok beszélni. A téma, amiben most nagyon benne vagyok, az egy kiskutya befogadása.

Ha jobban belegondolunk, a két dolog nem is áll olyan távol egymástól, hiszen ugyanúgy elő kell készülni az érkezésükre. Most lesz az első kutyánk, ezért nem vagyok túl profi ebben a témakörben, de remélem, hogy a tapasztalataim hasznosak lehetnek. A kiválasztása nem volt túl bonyolult. Anyukám egy csoki-cser tacskót akart, méghozzá lányt. Mivel az alomban csak egy kutyusra illett ez a leírás, egyértelmű volt, hogy ő lesz a mienk.

A neve már azelőtt megvolt, hogy megszületett volna. Nem akartunk tipikus nevet adni neki, mint a Buksi vagy a Foltos, így végül Pankának neveztük el. Nemrég volt a ˝végső˝ próbája, ami annyit jelentett, hogy elmentünk a családhoz, akiknél 8 hetes koráig van és megtudtuk, hogy milyen a személyisége. Kellemesen csalódtunk, ugyanis kiderült, hogy Panka nagyon nyugodt és bújós, ami nagyon illik anyához (ugyanis az ő lesz az első számú gazdája). Ez a tulajdonsága abból is látszódott, mikor anya nagy nehezen letette a kezéből, hogy tudjunk az egész kutyáról képet csinálni (ne csak a fejéről, mivel csak ennyi látszott belőle, amikor anya nyakába rejtőzött), akkor Panka mindenen és mindenkin átgázolt, hogy visszakerüljön a jövőbeli gazdijához, és ezt szó szerint kell érteni. Rámászott a tesója hátára, hogy ő legyen a legközelebb anyához.

A legnehezebb az egészben, hogy ki kell várni ezt a 8 hetet. Az instagramon rengeteg kutyás videót néztem, ezzel is megnehezítve saját magamnak a várakozást. Ami nagy segítségünkre van, az Cesar Millan Hogyan neveljünk tökéletes kutyát című könyve, ami a kölyökkortól a fiatal felnőttkorig tartó szakaszban ír le néhány praktikus tanácsot és módszert. Amellett, hogy hasznos információkkal látja el az olvasókat, önmagában is érdekes olvasmány. Jelenleg a szükséges dolgok beszerzésénél tartunk, ami így 2-3 héttel az érkezése előtt már esedékes. Hamarosan megvesszük az alvóhelyét és a hámját. Ilyenkor az is nagy kérdés, hogy hámot vagy nyakörvet vegyen az ember. Sok kutatás után kiderítettük, hogy a hám sokkal jobb a kistestű kutyáknak, mert a nyakörv kicsit fojtogatja őket, ha húzzuk. Két héttel Panka érkezése előtt és sok utánanézés, nyomozgatás után már egészen felkészültnek érezzük magunkat az új jövevény ellátására.