Ma már az otthonunk is okosabb lehet nálunk

Mindenki hallott már az okos eszközökről – például: okos telefon, okos óra, okos tévé. Ezek a tárgyak nagyon sok energiát, időt és pénzt spórolnak meg nekünk, különböző módokon. Helyettünk számolnak, fordítanak egy másik nyelvről, és hamarabb megszerzik az információkat. Tehát mondhatni, okosabbak nálunk. De ha egy telefon már egy parancsszóval képes zenét lejátszani nekünk, SMS-t írni vagy felhívni valakit, miközben főzünk vagy mással vagyunk elfoglalva, akkor vajon képesek vagyunk-e az egész otthonunkat így irányítani?

A válasz: ma már több okosotthon vezérlő is létezik a világon. A technika odáig fejlődött, hogy a házban lévő rendszereket és alrendszereket központilag lehet irányítani. Interneten keresztül vezérelhetjük az ablakredőnyt, a fűtést-hűtést, a háztartási gépeket és az egyéb ilyen dolgainkat anélkül, hogy bármihez is hozzányúlnánk a telefonunkon, számítógépünkön vagy egy távirányítón kívül.

Az okosotthon ráadásul alkalmazkodik az időjáráshoz is, így hozzájárul a ház energiatakarékos működéséhez. Ezen kívül léteznek előre beprogramozható forgatókönyvek, például, hogy nyáron reggel fél 7-kor a redőnyök felhúzódnak, az ablakok résnyire kinyílnak, megszólal a kedvenc rádiónk és bekapcsol a kávéfőző. Mindez automatikusan. Figyelembe veszi továbbá az ott lakók igényeit, könnyen programozható, így kényelmet és biztonságot nyújt.

Mivel egyre több eszköz kezd „okosodni”, így az Apple-nek és a Google-nek is rá kellett éreznie a trendre. Így alakult ki a két legnagyobb okos otthon rendszer az Apple Home Kit és a Google Home.

Az Apple Home Kit egyre több megoldással áll elő, így mára már az okos eszközeinkről irányíthatjuk például, hogy milyen hőmérsékletű lakásba szeretnénk érkezni és megnézhetjük ki csöngetett be hozzánk akkor is, ha a Föld egy másik pontján iszogatjuk a koktélunkat. A rendszerét Siri segítségével lehet irányítani, akinek amint szólsz, hogy felébredtél, azonnal felkapcsolja a lámpákat és két kattintás múlva lefőzi a reggeli kávét. Munka után pedig mi sem jobb, mint filmezni egyet, így miközben Siri mozizós fényeket kapcsol és izzítja az Apple TV-t, mi elmehetünk popcorn-t pattogtatni. Este pedig jó éjszakát kíván, majd lekapcsolja a lámpákat. A Google Home egy élőbeszéddel irányítható, internetkapcsolattal rendelkező eszköz, ami hangszóró is egyben, tehát zenét játszik le, irányítja a vele összekapcsolt eszközöket, és válaszol azon kérdéseinkre, mint például a „Mennyi az idő?” vagy a „Milyen idő van odakint?”. A Home egy apró henger alakú eszköz, ami egyszerűen, hanggal irányítható.

Érintéssel is működik, de ki akarna hozzáérni, ha egy szóval is irányíthatja? Talán ezt a legegyszerűbb irányítani, a használati utasítás is csak annyiból áll, hogy be kell dugni a konnektorba, telepíteni a Google Home alkalmazást a telefonunkra és már össze is kapcsolódik a telefon az eszközzel. Minden Google fiók alapú alkalmazást kezelni lehet vele, például el tud indítani egy Spotify lejátszási listát szimplán hangutasítást alapján. Továbbá minden olyan dolgot meg lehet tőle kérdezni, amit alapvetően a Google keresőjébe gépelnénk be. Talán egyetlen hibája, hogy nem tud magyarul, így hazánkban nem mindenki tudja alkalmazni. Összegezve, az okos otthon egyfajta kényelmet biztosít nekünk, de vigyázni kell vele, mert ha nem figyelünk, könnyen megfigyelhető lesz a tevékenységünk mások számára.