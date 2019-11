Így sportolunk mi az iskolában

Iskolánk, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a sok-sok kiváló tanulmányi eredményen kívül rendkívül nagy történelemmel rendelkezik a sportolás terén is. Ezen sikereket nagyban elősegítik a mindennapos testnevelés órák, illetve az egyéb mozgással kapcsolatos szakkörök, versenyek, melyeket szintén az iskolán belül rendeznek.

Egyik legkiválóbb tanulónk Mátrai Sándor volt, akiről végül tornatermünket is elnevezték. 1949-től 1952-ig járt a gimnáziumba, ez idő alatt pedig rövidtávfutásban, távolugrásban és magasugrásban tudta kamatoztatni sikerét. Utolsó gimnáziumi évét pedig a 4×100 méteres váltófutás tartalékaként a Helsinkiben rendezett olimpiára való kijutása koronázta meg, továbbá 14 évet játszott a Ferencvárosi TC-ben, ahol balhátvédként erősítette a csapatot.

Intézményünkre visszatérve fontos kiemelnünk a sportszereket, melyekből jó néhánnyal rendelkezünk. Tollasozásra, kosárlabdázásra, floorballozásra, teniszezésre is van lehetőség, de természetesen szekrényt, távolt ugrani, futni, gerendán gyakorlatozni, és gyűrűzni is tudnak a lelkes tanulók. Két tornatermünk a fedett testnevelés órákat segíti elő, mivel így több osztály is tud együtt, könnyedén sportolni. A futást rekortán futópályánk, a focizást pedig a műfüves pályánk teszi lehetővé.

Sportedzések, illetve versenyek is sokszor folynak mind a csarnokban, mind a teremben. Az iskolai, és helyi csapatok szívesen látják a más városok ideérkező csapatait is. Főleg kézilabda és foci összecsapásoknak szokott helyet adni az iskola, de 2019. október 10-én volt 5 év után újra volt nálunk birkózóverseny is.

Természetesen sok tanuló jár versenyekre is. Legutóbbi sikerünk atlétikában volt – amikor többen jutottak tovább a következő fordulóra –, illetve a területi diákolimpia Gyopároson, amin sok számban remekeltek tanulóink. A mezei futóversenyen pedig szinte minden évben elérünk valamilyen kiváló eredményt, idén egyéniben egy első helyet és egy harmadikat zsebeltek be futóink, a csapatoknál pedig két második helyet tudhatunk magunkénak.

Sportolási tartalmat jelent még az iskolánkban lévő sportosztály, ezzel is színesebbé téve képzési kínálatunkat. Itt emelt óraszámú tantárgyként lehet testnevelés órán részt venni. A Mátrai Sándor terem előtt található egy dicsőségfal a sikeres sportoló tanulók fényképével, és eredményükkel.