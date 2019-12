Életmentő zeneszó

Bizonyára senkinek nem hat újdonságként az a kijelentés, hogy a zene gyógyító hatású, hiszen valószínűleg mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor csak ki akartuk zárni a külvilágot és elmerülni a zenék világának rejtelmeiben. De vajon tisztában vagyunk a tudományos tényekkel alátámasztott hatásaival is?

Érdekes tény, hogy amikor hallgatunk egy zeneszámot, a szívverésünk rááll a zene tempójára és egy ütemben ver vele. Ezt a saját hasznunkra is fordíthatjuk: egy pörgős, pattogós zenével felgyorsíthatjuk a szívverésünket és akár fel is pezsdíthetjük magunkat egy hosszú nap előtt. A zene továbbá a memóriát is javíthatja. Egy kísérletben egy csoportnak Vivaldi Négy Évszakát játszották le, amikor azt tapasztalták, hogy akik zenét hallgattak, jobb eredményeket értek el a memóriateszteken. Így, ha már gyermekkorunkban elkezdünk zenét hallgatni, jó esély van arra, hogy később az iskolapadban is jobban teljesítünk.

Egy kellemes dallam ráadásul az alvásban is segítséget nyújthat. Mivel a szívünk lelassul a tempójához, a testünk megnyugszik és ellazul, illetve a lassú zenék csökkentik az egész nap összegyűlt stresszt is. Ezen felül például, ha a zaj miatt nem tudunk elaludni, akkor a fülhallgatót is segítségül hívhatjuk, és azon keresztül élvezhetjük a nyugtató szimfóniákat. Talán az egyik legérdekesebb tény a zenehallgatás jótékony hatásairól egyben az egyik legrégebbi is a következő: Egy 1914-es feljegyzésből megtudhatjuk, hogy egy sebész bevitte a műtőbe a gramofonját, hogy ezzel nyugtassa a páciensét. Azóta számtalan ehhez hasonló felmérést végeztek és megállapították, hogy azok a páciensek, akik zenét hallgattak a műtét közben, kevésbé voltak feszültek utána és kevesebb fájdalomcsillapítóra volt szükségük. Rengeteg érvet fel lehetne sorolni még a zenehallgatás kedvező hatásai mellet, bár a leglényegesebb talán az, hogy a zene összehozza az embereket és jobb kedvre deríti őket, aminél pedig nincs is fontosabb.