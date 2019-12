A pozitív gondolkodás harmóniát teremt?

Számomra nagyon fontos a pozitív gondolkodás, mivel rengeteg problémára lehet ,,gyógymód”. Alapvetően szerintem nem azt jelenti, hogy általa nem lehetnek az embernek nehézségei, ahogyan azt sem, hogy reggeltől-estig csak mosolyog, elfedve baját.

Véleményem szerint a megoldásközpontú hozzáállást, valamint a negatív dolgok, gondolatok kerülését jelenti. Ha megpróbáljuk mindennek a jó oldalát nézni és pozitívak, optimisták maradni, akkor a hasonló felfogású embereket fogjuk magunk köré vonzani. Ha pedig éppen ellenkezőleg cselekszünk, a negatív, pesszimista emberek társaságában fogjuk találni magunkat.

A pozitív hozzáállás mentális jólétet biztosíthat, és egyre közelebb vihet minket céljaink irányába. Sokszor tapasztaltam ennek az ,,energiáját”, amikor adott dolgoknak igyekeztem a jó oldalukat nézni. Nagyon jó érzés fogott el, sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb vagyok, mikor ennek megfelelően cselekszem/beszélek. Van egy kedvenc példám is, miszerint van egy pohár, ami félig van vízzel. A pozitív gondolkodású ember úgy látja, hogy félig tele van, a negatív ember azonban félig üresnek látja.

Ez a példa nagyon jól szemlélteti, hogy minden nézőpont kérdése. Azt gondolom, az az ember, aki örül neki, hogy félig tele van még a pohár, sokkal kiegyensúlyozottabb és akár boldogabb is lehet, mint az, aki félig üresnek látja. Nagyon hiszek abban is, hogy a gondolataink befolyásolják a lelki békénket és az egészségünket is.

Engem édesanyám tanított meg a pozitív gondolkodásra, ő hívta fel a figyelmemet a fontosságára. Sajnos, ahogyan a legtöbb ember, úgy én sem tudom minden pillanatban így szemlélni a dolgokat, de törekszem rá, mert már tapasztaltam a jó hatásait, és igyekszem megfogadni édesanyám gondolatait, mert szerintem abszolút megéri.