A jövő mindenkit foglalkoztat

Rengeteg diák aggódik a jövője miatt. Sikerül-e az érettségi? El tudok-e helyezkedni az életben? Lesz e munkám, és ha igen szeretni fogom-e? Ezt a nyomást valahol a tanárok, valahol a szülők, valahol pedig a társadalom okozza.

Hiszen gondoljunk csak bele, ahogy belépünk a középiskola kapuin az érettségi gondolata nyugtalanít minket, amin az iskolai nyomás és a megfelelési kényszer sem segít sokat. És ha sikerül levizsgázni, a nyomás még mindig ott van, csak most más öltözetben, az álláskeresés öltönyében van. Szóval kényszer jön mindenhonnan még úgy is, ha épp nem vesszük észre.

De mi erre a megoldás? Kevesebbet kellene rágódni a jövőn, hiszen a régi mondás szerint is odébb van még. Legyen önbizalmunk és inkább arra gondoljunk, hogy el tudunk helyezkedni, lesz munkánk amit majd szeretni is fogunk. Végezetül a híres sorozat Az eb és a web című vígjátékból idézek ami jól körülöleli ezt a témát: „Élj a jelenben, a mában. Ajándék, ami most van és ha eljön a jövő addigra felkészülsz rá.” „Valahogy mindig felkészülünk.”