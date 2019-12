Ezeken a megyei programokon vehet részt a napokban

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

BÉKÉS

17.00: Karácsonyra hangoló hangtál meditáció a kulturális központban.

BÉKÉSCSABA

December 21., szombat

18.00: Balassi Táncegyüttes Ünnepváró műsora a Jókai Színházban.

December 27., péntek

20.00: Beatles vs. Stones – Tribute by The BlackBirds & Stoned koncert a Csabagyöngyében.

CSANÁDAPÁCA

December 21., szombat

16.00: Adventi hangverseny a Nagyboldogasszony katolikus templomban.

ELEK

December 20., péntek

16.00: Mindenki karácsonya és adventi vásár a Hivatal mögött.

FÜZESGYARMAT

December 23., hétfő

19.00: tűzoltó karácsony. Ünnepi díszbe öltöztetett tűzoltóautó – „Merci Marci”– a napóránál. Forró tea, forralt bor és sütemények.

GYOMAENDRŐD

December 20., péntek

16.00: Adventi gyertyagyújtás a városban. Adventi gondolat: a Reformatus Egyház képviseletében Pap Tibor lelkésztől. Ünnepi műsort ad a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola. Helyszín: Szabadság téri szökőkút.

21.00: Night Frequency Underground – Szalagavató buli a Harang Sörözőben.

December 21., szombat

9.00: Karácsonyi játszóház. Helyszín: Szent Antal Népház.

16.00: Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Karácsonyi hangversenye a Szent Imre katolikus templomban.

21.00: Előkarácsonyi Házibuli a Harang Sörözőben.

December 25., szerda

21.00: Karácsonyi Buli a haverokkal a Harang Sörözőben.

GYULA

December 20.,péntek

17.00: Etiópiában jártunk, Jimi Hendrixet találtunk – előadás a könyvtárban. Utazó vendégünk: Kukár Barnabás Manó tudományos projekt menedzser.

December 21., szombat

10.30: Advent a kastélyban.

10.30: Reneszánsz délelőtt a várban.

15.00: Alkossunk együtt illatos mézeskalácsdíszt! a várban.

December 22., vasárnap

15.30: Városi advent a Harruckern téren.

MEDGYESEGYHÁZA

December 22., vasárnap

14.00: Pálinkakóstolás és látványos kolbászgyúrás a művelődési házban.

MEZŐBERÉNY

December 20., péntek

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola és a Berény Táncegyüttes Egyesület gyermektáncháza és folkbálja a Berény Szállodában.

December 22., vasárnap

16.00: Adventi gyertyagyújtás a Berény Szálló előtt.

OROSHÁZA

December 20., péntek

14.00: Karácsonyi kézműves foglalkozás és társasjáték est a gyermekkönyvtárban.

December 22., vasárnap

16.00: Negyedik gyertyagyújtás a főtéren.

SZARVAS

December 20., péntek

20.00. Pál utcai Fiúk – koncert a Granárium Zebra Klubban.

December 21., szombat

13.00: Mézédes Karácsonyi Játszóház a Cervinus Teátrumban.

December 22., vasárnap

16.00: Adventi gyertyagyújtás a Szent Klára Katolikus Templom melletti Betlehemi jászolnál.

SZEGHALOM

December 20., péntek

17.30: karácsonyi gitárbemutató a vállalkozói központban. Bemutatkozik Balogh Árpád és tanítványai. Vendégfellépő: Vadász Erzsébet és családja, valamint a Bad System zenekar.

TÓTKOMLÓS

December 20., péntek

15.00: Ételosztás a polgármesteri hivatal udvarán.

December 21., szombat

18.00: Tótkomlósi Gyermek Fúvószenekar, és a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar közös karácsonyi koncertje a szlovák iskolában.

December 22., vasárnap

17.00: Gyertyagyújtás az Erzsébet ligetben a Mária-emlékhelynél.

ÚJKÍGYÓS

December 21., szombat

18.00: Kautzky Armand „Karácsonyi álom” c. műsora a Szűz Mária Szent Neve Katolikus Templomban.