Ezeken a megyei programokon vehet részt a napokban

Összeállításunkban Békés megyei rendezvények közül válogatunk. Ha ön tud olyan programról, amit nem írtunk meg, és szeretné a jövő heti összeállításunkban látni, kérjük, jelezze a szerkesztoseg@bmhirlap.hu e-mail-címre küldött levelében.

BÉKÉS

Augusztus 1-3., csütörtök-szombat

Roockstock Fesztivál és Békési Motoros Találkozó Békés-Dánfokon

Augusztus 2., péntek

10.00: A Holokauszt Roma Áldozataira emlékeznek az I. és II. világháború emlékműnél

BÉKÉSCSABA

Augusztus 2., péntek

20.30: Ed Philips and the Memphis Patrol a CsaKK Stégen

Augusztus 3., szombat

14.00-20.00: Gerlai falunap

Augusztus 3., szombat

20.30: Synema a CsaKK Stégen

Augusztus 4., vasárnap

18.00: Főtéri Játszóház a Jaminai Közösségi Házzal

Augusztus 6., kedd

17.00: Gonda Géza – Fotóművész a lencse mögött – a Nicolás Müller Emlékkiállítás megnyitója a Csabagyöngyében

Augusztus 6., kedd

19.00: Dolce Dance latin táncbemutató a főtéren

Augusztus 7., szerda

20.00: Peter Kovary and the Royal Rebels / The Trousers koncert a főtéren

Augusztus 8., csütörtök

20.00: Boggie koncert a főtéren (előzenekar: Over3)

BÉKÉSSÁMSON

Augusztus 2., péntek

Falunap többféle programmal

Augusztus 3., szombat

10.00: Traktoros ügyességi verseny a víztorony mellett

BÉKÉSSZENTANDRÁS

Augusztus 2., péntek

20.00: Rambling Blues Trio koncert a Rózsa Sörkertben

GYOMAENDRŐD

Augusztus 2., péntek

21.00: Monoton Rock koncert a Liget fürdőben

Augusztus 3., szombat

10.00: a 23. Nemzetközi Volkswagen találkozó megnyitója a Liget fürdőben

18.00: Bogaras felvonulás a városban

GYULA

Augusztus 2., péntek

17.00: Balogh Ferencné népviselet készítő és népi kézműves kiállításának megnyitója a Tájvízházban

18.00: A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház bábelőadása a várszínpadon

20.30: Matei Visniec: Migránsoook – avagy túlsúlyban a bárkánk. A Tomcsa Sándor Színház előadása a tószínpadon

Augusztus 3., szombat

20.30: Jordi Galcerán: Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc – színházi előadás a várszínház kamaratermében

21.00: Royal Dixieland Band koncert a Várkertben

Augusztus 4., vasárnap

18.00: Tamási Áron: Tündöklő Jeromos előadás a tószínpadon

Augusztus 5., hétfő

19.00: A Gyulai Vonósnégyes koncertje a Világóránál

20.30: Botos Bálint: Liget – előadás a várszínház kamaratermében

Augusztus 6. kedd

20.30: Mágnás Miska – operett a tószínpadon

Augusztus 7., szerda

19.00: A Körös Táncegyüttes műsora, a Rhythm & Shoes Dance Club műsora a Harruckern téren

KÖRÖSÚJFALU

Augusztus 3., szombat

9.00: Falunap a községházánál

KUNÁGOTA

Augusztus 3., szombat

9.00: Falunap egész napos programokkal

21.00: Hevesi Tamás műsora az iskolai sportpályán

Augusztus 4., vasárnap

9.00: Falunapi vándorkupa kispályás labdarúgó verseny a Virág utcai sportpályán

MEDGYESEGYHÁZA

Augusztus 2. péntek

22.00: Deák Bill Gyula koncert

Augusztus 3., szombat

9.20: a Dinnyefesztivál megnyitója

22.00: Rebulic koncert

Augusztus 4., vasárnap

10.00-18.00: Megújuló energiákat népszerűsítő játszóház

16.00: Új Bojtorján együttes fellépése

22.00: Punnany Massif koncert

MEZŐBERÉNY

Augusztus 2-3., péntek-szombat

Street Jam Fest kosárlabda fesztivál a Piactéren

MEZŐGYÁN

Augusztus 3., szombat

10.00: Falunap a sportpályán

OROSHÁZA

Augusztus 3., szombat

15.00: Árpád-kerti piknik bábszínházzal, Kató néni konyhájával, koncerttel, Stahl Judittal főzőverseny

21.00: Kertmozi: Aladdin

16.00: Családi csobbanás Gyopárosfürdőn kézműves foglalkozásokkal, mesesarokkal

17.00: Nyulambulam zenekarral

PUSZTAFÖLDVÁR

Augusztus 2., péntek

18.00: Nyitott templom éjszakája az evangélikus Egyházközség szervezésében

SZABADKÍGYÓS

Augusztus 4., vasárnap

9.00: Kígyósi Kastély Félmaraton és Maraton. Helyszín: Wenckheim-kastély

SZARVAS

Augusztus 2., péntek

18.00: IV. Szarvasi Képzőművészeti Tárlat a Tessedik Múzeumban-Repülés. A Szolnoki Légierő Zenekara és a Szarvasi Fúvószenekar közös koncertje, majd tárlatnyitó

19.00: Körös Party Band a Zenepavilonnál

Augusztus 3., szombat

19.00: Szilágyi Attila énekes-gitáros a Zenepavilonnál

Augusztus 4., vasárnap

11.00: Szünidei állatmustra a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban

19.00: Tessedik Táncegyüttes kamaracsoportjának a Zenepavilonnál

Augusztus 6., kedd

19.00: Kis esti zene a Zenepavilonnál

SZEGHALOM

Augusztus 2., péntek

12.00: XIV. Boszorkányfesztivál. Többféle program a Szabadság téren

16.30: Labdarúgó mérkőzés: Szeghalom Öregfiúk – Ferencváros Öregfiúk. Helyszín: Városi Sporttelep

21.00: Hooligans koncert a Szabadság téren



Augusztus 3., szombat

9.00: folytatódik a XIV. Boszorkányfesztivál. Egész napos programok a Szabadság téren

20.30: Horváth Tamás koncert a Szabadság téren

ÚJKÍGYÓS

Augusztus 3., szombat

9.00: 4. Motoros nap a városban. Többféle program