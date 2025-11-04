Horgászlegendákkal beszélgetnek, és halas ételeket kóstoltatnak

A Körösvidék Alapítvány kezdeményezésére indítanak egy programsorozatot Horgásznapok Békéscsabán címmel, megszólítva a horgászokat. Békés vármegyében 30 ezren, Békéscsabán 4 ezren élnek ennek a szenvedélynek – ismertette Opauszki Zoltán városi tanácsnok, az alapítvány kuratóriumi elnöke. A rendezvényekkel lehetőséget kínálnak a találkozásokra, a beszélgetésekre, a szervezésben partner a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.

Opitzerné Tóth Zsanett, Opauszki Zoltán, dr. Takács Árpád és Nemes Attila beszélt a Horgásznapok Békéscsabán című rendezvénysorozatról. Fotó: Lehoczky Péter

A gasztronómia és a hagyományápolás is megjelenik a rendezvénysorozaton

A Békés Vármegyei Kormányhivatal szoros kapcsolatot ápol a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével hatóságként, és azért van, hogy egyszerűbbé tegye a horgászok életét – mondta dr. Takács Árpád főispán, hozzátéve, fontosnak ítélik a közösség építését is. A Körösvidék Alapítvány álal kezdeményezett rendezvénysorozatot hasznosnak véli, hiszen abban a gasztronómia és a hagyományápolás ugyancsak fontos szerepet kap, és a célok között szerepel a halfogyasztás népszerűsítése, a turizmus fellendítése is.

Legendák érkeznek, így indul a Horgásznapok Békéscsabán programsorozat

A Horgásznapok Békéscsabán első állomása november 14-én, pénteken 18 órakor a Csabagyöngye Kulturális Központban lesz, amikor olyan horgászlegendákkal lehet találkozni, mint Takács Martin, Koós Ferenc és Bokor Károly. Az ingyenes program népszerűségét jelzi, hogy immár mintegy százan regisztráltak rá. Ezt követően december 20-án a csabai piacon a halfogyasztást népszerűsítik majd, karácsonyi halas ételeket mutatnak be látványfőzés és -sütés keretében – részletezte dr. Takács Árpád főispán.

Érdemes regisztrálni az eseményre, csak ajánlani lehet

Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a Körösök vidéke népszerű a horgászok körében, az egyik leglátogatottabb és leghalasabb térség. Ő is hangsúlyozta, hogy egy olyan programot szerveznek, amelyre érdemes regisztrálni, amelyet csak ajánlani lehet azoknak, akiknek a horgászat a szenvedélye.