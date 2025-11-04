1 órája
Horgászlegendákkal beszélgetnek, és halas ételeket kóstoltatnak
Egy rendezvénysorozatot indítanak a békési vármegyeszékhelyen, középpontban a horgászattal, de a célok között szerepel a halfogyasztás népszerűsítése és a közösség építése is. A Horgásznapok Békéscsabán című programsorozat első állomásaként egy olyan eseményt tartanak, amelyen igazi legendákkal lehet találkozni, beszélgetni.
A Körösvidék Alapítvány kezdeményezésére indítanak egy programsorozatot Horgásznapok Békéscsabán címmel, megszólítva a horgászokat. Békés vármegyében 30 ezren, Békéscsabán 4 ezren élnek ennek a szenvedélynek – ismertette Opauszki Zoltán városi tanácsnok, az alapítvány kuratóriumi elnöke. A rendezvényekkel lehetőséget kínálnak a találkozásokra, a beszélgetésekre, a szervezésben partner a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.
A gasztronómia és a hagyományápolás is megjelenik a rendezvénysorozaton
A Békés Vármegyei Kormányhivatal szoros kapcsolatot ápol a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével hatóságként, és azért van, hogy egyszerűbbé tegye a horgászok életét – mondta dr. Takács Árpád főispán, hozzátéve, fontosnak ítélik a közösség építését is. A Körösvidék Alapítvány álal kezdeményezett rendezvénysorozatot hasznosnak véli, hiszen abban a gasztronómia és a hagyományápolás ugyancsak fontos szerepet kap, és a célok között szerepel a halfogyasztás népszerűsítése, a turizmus fellendítése is.
Legendák érkeznek, így indul a Horgásznapok Békéscsabán programsorozat
A Horgásznapok Békéscsabán első állomása november 14-én, pénteken 18 órakor a Csabagyöngye Kulturális Központban lesz, amikor olyan horgászlegendákkal lehet találkozni, mint Takács Martin, Koós Ferenc és Bokor Károly. Az ingyenes program népszerűségét jelzi, hogy immár mintegy százan regisztráltak rá. Ezt követően december 20-án a csabai piacon a halfogyasztást népszerűsítik majd, karácsonyi halas ételeket mutatnak be látványfőzés és -sütés keretében – részletezte dr. Takács Árpád főispán.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Érdemes regisztrálni az eseményre, csak ajánlani lehet
Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a Körösök vidéke népszerű a horgászok körében, az egyik leglátogatottabb és leghalasabb térség. Ő is hangsúlyozta, hogy egy olyan programot szerveznek, amelyre érdemes regisztrálni, amelyet csak ajánlani lehet azoknak, akiknek a horgászat a szenvedélye.
További programokat, például expót is terveznek
Opitzerné Tóth Zsanett főszervező megerősítette, hogy a Horgásznapok Békéscsabán egy több programból álló rendezvénysorozat lesz, amelynek
- első állomásán, november 14-én 18 órától legendákkal lehet találkozni, beszélgetni a Csabagyöngye Kulturális Központban,
- második állomása pedig december 20-án, amikor főleg a családokra számítanak a csabai piacon a karácsonyi halas ételekkel.
Ezeket követően konferencia, valamint expó is szerepel a tervezett programok között.
Üvegszilánkok borították az Andrássy utat, kijárási tilalmat rendeltek el - galériával, videóval