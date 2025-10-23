Programajánló az őszi szünetre

14.00-17.00: Szörnyen jó kulcstartók, alkotó foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: A szokásformálás művészete: Somogyi Lehel előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 29., szerda

9.00: Szünidei matiné a Meseházban.

17.00: Retro filmklub a Békési út 15. szám alatti nemzetiségi klubházban.

Október 30., csütörtök

17.00: Öltözzük magunkat boldoggá – tudatosan! Mengyán Eszter előadása a Munkácsy Mihály Múzeumban.

17.00-18.30: Kedves kísértetek – alkotó foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

18.00: Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat? Orvos-Tóth Noémi előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

BÉKÉSSÁMSON

Október 26., vasárnap

15.00: Tök jó buli tökfaragással, műsorokkal, jelmezesek felvonulásával a piactéren.

Gyulán is számos program várja az érdeklődőket

GYULA

Október 24., péntek

16.00: A 3D nyomtatás titkai a Ladics-házban.

17.00: Éjszaka a kastélyban az Almásy-kastélyban.

Aludtál már kastélyban? Jó, a szállodákat hagyjuk most! A pizsamapartira 10-12 éves gyerekeket várnak, akik szeretik az újdonságot, az izgalmat, a kalandot.

Október 25., szombat

15.00: Magyar Úr és Hölgy a Ladics-házban.

16.30: Október a Kohán Képtárban.

19.00: GyulaKult Klub – Lackás Akusztik és Kontor Horvath Acoustic koncertek az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Október 26., vasárnap

13.00-16.00: Vitézek portyája a Harruckern téren.

Október 28., kedd

11.00 és 14.30: Kurátori tárlatvezetés a gyulai Almásy-kastély Fűző és forradalom című időszaki kiállításában. A kiállítást Prágai Adrienn, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora mutatja be.

14.00-18.00: Apródképző a Gyulai Várban.

Október 30., csütörtök

17.00 : Az ősz húrjai – Garabonce gitárdallamai a Gyulai Várban.

MAGYARBÁNHEGYES

Október 25., szombat

14.30: Idősek világnapja a művelődési házban.

MEZŐHEGYES

Október 29., szerda

17.00: Szeretem a szerdát filmklub, A vadászat című film vetítése után beszélgetés, teázás az alapszolgáltatási központban.

NAGYSZÉNÁS

Október 24., péntek 16.00: Csokit, vagy csínyt? rémségesen szórakoztató édesség és élménygyűjtés.