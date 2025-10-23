28 perce
Programajánló az őszi szünetre
Elkezdődött az őszi szünet. Ezekben a napokban is rengeteg rendezvény és esemény szolgálja a kikapcsolódást Békés vármegye településein, programajánlónkban ezek közül válogattunk.
A következő napok programajánlójának középpontjában ezúttal a Csabai Kolbászfesztivál áll. Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye mellett is számos érdekesség várja a kikapcsolódni vágyókat Békés vármegye településein.
Programajánló a következő napokra
BATTONYA
Október 28., kedd
17.00: Filmio Moziklubban Orosz Dénes: Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar romantikus, zenés filmvígjátékát vetítik.
BÉKÉSCSABA
Október 24., péntek
- 9.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne:
- 10.00: középiskolások és egyetemisták ifjúsági kolbászgyúró versenye,
- 19.00: Beton.Hofi,
- 19.30: Gypo Circus X Szirota Jennifer,
- 21.00: Bohemian Betyárs,
- 21.30: Dánielfy,
- 22.15: Parno Graszt,
- 23.30: Fergeteg party.
15.00: Gasztroséta Szalay Ágnes történésszel, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.
19.00: DANTE Közösségi Alkotótér: Stílgyak című előadás a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 25., szombat
8.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne: 10.00: kolbászgyúró verseny, 19.00: Follow The Flow, 20.00: Szalonna és bandája, 21.15: Dj Venom, 21.30: Halott Pénz, 22.00: Kacaj, 23.30: Sterbinszky X Mynea.
9.00-18.00: Harmonizáló nap a vasutas művelődési házban.
11.00: Chilievőverseny a csabai piacon.
11.00: Csabai szlovák vásár a Szlovák Kultúra Háza udvarán.
15.00: Gasztroséta Szalay Ágnes történésszel, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.
15.00-19.00: Boszorkányos halloweenbuli a Kaland-vár Játszóházban.
16.00: Őszi séta a Munkácsy Negyedben, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.
Október 26., vasárnap
8.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne: 9.00: töltöttkáposzta-főző verseny, 10.00: kolbászgyúró verseny, 14.00: Kicsi Gesztenye Klub, 15.00: Alma együttes, 18.00: NOX, 20.00: Desh, 22.00: K-OSZ Disco, Dj Coby, 22.30: Regán Lili.
18.00: A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye a belvárosi római katolikus templomban.
Október 27., hétfő
19.00: Charley nénje, zenés vígjáték a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 28., kedd
14.00-17.00: Családi kézműves délután a Munkácsy Mihály Múzeumban.
14.00-17.00: Szörnyen jó kulcstartók, alkotó foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: A szokásformálás művészete: Somogyi Lehel előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
Október 29., szerda
9.00: Szünidei matiné a Meseházban.
17.00: Retro filmklub a Békési út 15. szám alatti nemzetiségi klubházban.
Október 30., csütörtök
17.00: Öltözzük magunkat boldoggá – tudatosan! Mengyán Eszter előadása a Munkácsy Mihály Múzeumban.
17.00-18.30: Kedves kísértetek – alkotó foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.
18.00: Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat? Orvos-Tóth Noémi előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
BÉKÉSSÁMSON
Október 26., vasárnap
15.00: Tök jó buli tökfaragással, műsorokkal, jelmezesek felvonulásával a piactéren.
Gyulán is számos program várja az érdeklődőket
GYULA
Október 24., péntek
16.00: A 3D nyomtatás titkai a Ladics-házban.
17.00: Éjszaka a kastélyban az Almásy-kastélyban.
Aludtál már kastélyban? Jó, a szállodákat hagyjuk most! A pizsamapartira 10-12 éves gyerekeket várnak, akik szeretik az újdonságot, az izgalmat, a kalandot.
Október 25., szombat
15.00: Magyar Úr és Hölgy a Ladics-házban.
16.30: Október a Kohán Képtárban.
19.00: GyulaKult Klub – Lackás Akusztik és Kontor Horvath Acoustic koncertek az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Október 26., vasárnap
13.00-16.00: Vitézek portyája a Harruckern téren.
Október 28., kedd
11.00 és 14.30: Kurátori tárlatvezetés a gyulai Almásy-kastély Fűző és forradalom című időszaki kiállításában. A kiállítást Prágai Adrienn, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora mutatja be.
14.00-18.00: Apródképző a Gyulai Várban.
Október 30., csütörtök
17.00 : Az ősz húrjai – Garabonce gitárdallamai a Gyulai Várban.
MAGYARBÁNHEGYES
Október 25., szombat
14.30: Idősek világnapja a művelődési házban.
MEZŐHEGYES
Október 29., szerda
17.00: Szeretem a szerdát filmklub, A vadászat című film vetítése után beszélgetés, teázás az alapszolgáltatási központban.
NAGYSZÉNÁS
Október 24., péntek 16.00: Csokit, vagy csínyt? rémségesen szórakoztató édesség és élménygyűjtés.
OROSHÁZA
Október 30., csütörtök
10.00: Őszi kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban és Utazás bibliai tájakon -címmel előadássorozat a könyvtárban.
TÓTKOMLÓS
Október 25., szombat
10.00: 24 órás közösségi futást rendez a Tótkomlósi Futó és Szabadidősport Egyesület. Befutó: október 26., vasárnap 10.00 Rózsa fürdő.
Október 25., szombat
15.00: Magyar Nemzeti Táncegyüttes - Tánctanítás 2025 a szlovák iskola tornatermében.
Dánielfy is fellép a kolbászfesztiválon.
