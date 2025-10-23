október 23., csütörtök

Kikapcsolódás

28 perce

Programajánló az őszi szünetre

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#megyei könyvtár#rendezvény#vásár#programajánló

Elkezdődött az őszi szünet. Ezekben a napokban is rengeteg rendezvény és esemény szolgálja a kikapcsolódást Békés vármegye településein, programajánlónkban ezek közül válogattunk.

Beol.hu

A következő napok programajánlójának középpontjában ezúttal a Csabai Kolbászfesztivál áll. Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye mellett is számos érdekesség várja a kikapcsolódni vágyókat Békés vármegye településein.

A programajánló fő pontja a Csabai Kolbászfesztivál
A programajánlójának középpontjában ezúttal a Csabai Kolbászfesztivál áll. Fotó: MW-Archív

Programajánló a következő napokra

BATTONYA 

Október 28., kedd 

17.00: Filmio Moziklubban Orosz Dénes: Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar romantikus, zenés filmvígjátékát vetítik.

BÉKÉSCSABA

Október 24., péntek

  • 9.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne: 
  • 10.00: középiskolások és egyetemisták ifjúsági kolbászgyúró versenye, 
  • 19.00: Beton.Hofi, 
  • 19.30: Gypo Circus X Szirota Jennifer, 
  • 21.00: Bohemian Betyárs, 
  • 21.30: Dánielfy, 
  • 22.15: Parno Graszt, 
  • 23.30: Fergeteg party.

15.00: Gasztroséta Szalay Ágnes történésszel, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.

19.00: DANTE Közösségi Alkotótér: Stílgyak című előadás a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 25., szombat

8.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne: 10.00: kolbászgyúró verseny, 19.00: Follow The Flow, 20.00: Szalonna és bandája, 21.15: Dj Venom, 21.30: Halott Pénz, 22.00: Kacaj, 23.30: Sterbinszky X Mynea.

9.00-18.00: Harmonizáló nap a vasutas művelődési házban.

11.00: Chilievőverseny a csabai piacon.

11.00: Csabai szlovák vásár a Szlovák Kultúra Háza udvarán.

15.00: Gasztroséta Szalay Ágnes történésszel, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.

15.00-19.00: Boszorkányos halloweenbuli a Kaland-vár Játszóházban.

16.00: Őszi séta a Munkácsy Negyedben, indulás a Szent István téri Tourinform-iroda elől.

Október 26., vasárnap

8.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne: 9.00: töltöttkáposzta-főző verseny, 10.00: kolbászgyúró verseny, 14.00: Kicsi Gesztenye Klub, 15.00: Alma együttes, 18.00: NOX, 20.00: Desh, 22.00: K-OSZ Disco, Dj Coby, 22.30: Regán Lili.

18.00: A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye a belvárosi római katolikus templomban.

Október 27., hétfő

19.00: Charley nénje, zenés vígjáték a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 28., kedd

14.00-17.00: Családi kézműves délután a Munkácsy Mihály Múzeumban.

14.00-17.00: Szörnyen jó kulcstartók, alkotó foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: A szokásformálás művészete: Somogyi Lehel előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 29., szerda

9.00: Szünidei matiné a Meseházban.

17.00: Retro filmklub a Békési út 15. szám alatti nemzetiségi klubházban.

Október 30., csütörtök

17.00: Öltözzük magunkat boldoggá – tudatosan! Mengyán Eszter előadása a Munkácsy Mihály Múzeumban.

17.00-18.30: Kedves kísértetek – alkotó foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

18.00: Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat? Orvos-Tóth Noémi előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

BÉKÉSSÁMSON 

Október 26., vasárnap 

15.00: Tök jó buli tökfaragással, műsorokkal, jelmezesek felvonulásával a piactéren.

Gyulán is számos program várja az érdeklődőket

GYULA

Október 24., péntek

16.00: A 3D nyomtatás titkai a Ladics-házban.

17.00: Éjszaka a kastélyban az Almásy-kastélyban.

Aludtál már kastélyban? Jó, a szállodákat hagyjuk most! A pizsamapartira 10-12 éves gyerekeket várnak, akik szeretik az újdonságot, az izgalmat, a kalandot.

Október 25., szombat

15.00: Magyar Úr és Hölgy a Ladics-házban.

16.30: Október a Kohán Képtárban.

19.00: GyulaKult Klub – Lackás Akusztik és Kontor Horvath Acoustic koncertek az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Október 26., vasárnap 

13.00-16.00: Vitézek portyája a Harruckern téren.

Október 28., kedd 

11.00 és 14.30: Kurátori tárlatvezetés a gyulai Almásy-kastély Fűző és forradalom című időszaki kiállításában. A kiállítást Prágai Adrienn, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora mutatja be.

14.00-18.00: Apródképző a Gyulai Várban.

Október 30., csütörtök 

17.00 : Az ősz húrjai – Garabonce gitárdallamai a Gyulai Várban.

MAGYARBÁNHEGYES 

Október 25., szombat 

14.30: Idősek világnapja a művelődési házban.

MEZŐHEGYES 

Október 29., szerda 

17.00: Szeretem a szerdát filmklub, A vadászat című film vetítése után beszélgetés, teázás az alapszolgáltatási központban.

NAGYSZÉNÁS 

Október 24., péntek 16.00: Csokit, vagy csínyt? rémségesen szórakoztató édesség és élménygyűjtés.

OROSHÁZA 

Október 30., csütörtök 

10.00: Őszi kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban és Utazás bibliai tájakon -címmel előadássorozat a könyvtárban.

TÓTKOMLÓS 

Október 25., szombat 

10.00: 24 órás közösségi futást rendez a Tótkomlósi Futó és Szabadidősport Egyesület.  Befutó: október 26., vasárnap 10.00 Rózsa fürdő.

Október 25., szombat 

15.00: Magyar Nemzeti Táncegyüttes - Tánctanítás 2025 a szlovák iskola tornatermében.

Dánielfy is fellép a kolbászfesztiválon.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
