Élménytúrával is csalogatják a csabai kolbászra éhes fesztiválozókat

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot a Csabai Kolbászfesztivál idején. Az élménytúra október 25-én, szombaton 5 órakor indul és 17 óráig tart. A lényeg, hogy a nyereményjátékban résztvevő helyszíneken a látogatók szerezzenek legalább 5 pecsétet a pecsétgyűjtő lapra, amelyet végül a Munkácsy Emlékházban elhelyezett ládába kell bedobni.

Kolbászolj velünk! címmel kínálnak élménytúrát a Csabai Kolbászfesztivál idején. Fotó: MW archív

Hol kap pecsétet a Kolbászolj velünk! élménytúra alatt?

A pecsétgyűjtő lapokhoz a békéscsabai szálláshelyeken és a Szent István téri Tourinform-irodában lehet hozzájutni, pecséteket pedig a nyereményjátékban résztvevő helyszíneken lehet szerezni, tehát

a csabai piacon,

a csabai szlovák vásárban a Szlovák Kultúra Háza udvarán,

a Frankó Tanya és Haluskaházban,

a Mester Klub Panzióban kolbásztöltés közben,

az Öreg házban az evangélikus nagytemplom mögött,

a Munkácsy Emlékházban,

a Munkácsy Mihály Múzeumban,

az Árpád fürdőben, a békéscsabai strandon,

a Munkácsy utcai Mesés Babaházban,

a Gőzmalom téri Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron,

a Szent István téri Tourinform-irodában,

meghatározott időszakokban – ismertették a Visit Békéscsaba honlapján. A résztvevők különleges nyereményekért cserébe gyűjthetik a pontokat.