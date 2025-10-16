október 16., csütörtök

Kiegészítő program

2 órája

Élménytúrával is csalogatják a csabai kolbászra éhes fesztiválozókat

Békéscsaba ismét megtelik élettel, ízekkel és fergeteges hangulattal október 23. és 26. között, a Csabai Kolbászfesztivál apropóján. Nem érdemes azonban megállni a fesztiválkapunál. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot, élménytúra vár az érdeklődőkre a csabai kolbász hazájában – írták a Visit Békéscsaba honlapján.

Licska Balázs

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot a Csabai Kolbászfesztivál idején. Az élménytúra október 25-én, szombaton 5 órakor indul és 17 óráig tart. A lényeg, hogy a nyereményjátékban résztvevő helyszíneken a látogatók szerezzenek legalább 5 pecsétet a pecsétgyűjtő lapra, amelyet végül a Munkácsy Emlékházban elhelyezett ládába kell bedobni.

Kolbászolj velünk! élménytúra
Kolbászolj velünk! címmel kínálnak élménytúrát a Csabai Kolbászfesztivál idején. Fotó: MW archív

Hol kap pecsétet a Kolbászolj velünk! élménytúra alatt?

A pecsétgyűjtő lapokhoz a békéscsabai szálláshelyeken és a Szent István téri Tourinform-irodában lehet hozzájutni, pecséteket pedig a nyereményjátékban résztvevő helyszíneken lehet szerezni, tehát

  • a csabai piacon,
  • a csabai szlovák vásárban a Szlovák Kultúra Háza udvarán,
  • a Frankó Tanya és Haluskaházban,
  • a Mester Klub Panzióban kolbásztöltés közben,
  • az Öreg házban az evangélikus nagytemplom mögött,
  • a Munkácsy Emlékházban,
  • a Munkácsy Mihály Múzeumban,
  • az Árpád fürdőben, a békéscsabai strandon,
  • a Munkácsy utcai Mesés Babaházban,
  • a Gőzmalom téri Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron,
  • a Szent István téri Tourinform-irodában,

meghatározott időszakokban – ismertették a Visit Békéscsaba honlapján. A résztvevők különleges nyereményekért cserébe gyűjthetik a pontokat.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
