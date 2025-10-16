2 órája
Élménytúrával is csalogatják a csabai kolbászra éhes fesztiválozókat
Békéscsaba ismét megtelik élettel, ízekkel és fergeteges hangulattal október 23. és 26. között, a Csabai Kolbászfesztivál apropóján. Nem érdemes azonban megállni a fesztiválkapunál. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot, élménytúra vár az érdeklődőkre a csabai kolbász hazájában – írták a Visit Békéscsaba honlapján.
A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot a Csabai Kolbászfesztivál idején. Az élménytúra október 25-én, szombaton 5 órakor indul és 17 óráig tart. A lényeg, hogy a nyereményjátékban résztvevő helyszíneken a látogatók szerezzenek legalább 5 pecsétet a pecsétgyűjtő lapra, amelyet végül a Munkácsy Emlékházban elhelyezett ládába kell bedobni.
Hol kap pecsétet a Kolbászolj velünk! élménytúra alatt?
A pecsétgyűjtő lapokhoz a békéscsabai szálláshelyeken és a Szent István téri Tourinform-irodában lehet hozzájutni, pecséteket pedig a nyereményjátékban résztvevő helyszíneken lehet szerezni, tehát
- a csabai piacon,
- a csabai szlovák vásárban a Szlovák Kultúra Háza udvarán,
- a Frankó Tanya és Haluskaházban,
- a Mester Klub Panzióban kolbásztöltés közben,
- az Öreg házban az evangélikus nagytemplom mögött,
- a Munkácsy Emlékházban,
- a Munkácsy Mihály Múzeumban,
- az Árpád fürdőben, a békéscsabai strandon,
- a Munkácsy utcai Mesés Babaházban,
- a Gőzmalom téri Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron,
- a Szent István téri Tourinform-irodában,
meghatározott időszakokban – ismertették a Visit Békéscsaba honlapján. A résztvevők különleges nyereményekért cserébe gyűjthetik a pontokat.
