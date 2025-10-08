Különleges biciklitúrát szerveznek, ezért érdemes tekerni

Geotóp napi kerékpártúra lesz október 12-én, vasárnap – írták a Visit Békéscsaba honlapján. A cél az, hogy bemutassák a helyi földtani értékeket, ezen belül a felszíni és felszín alatti vizeket, de a halmok és településnyomok nyomába is erednek a résztvevők.

Geotóp napi kerékpártúra lesz október 12-én, vasárnap, felkeresik Békéscsaba értékeit. Fotó: Visit Békéscsaba Facebook-oldal

Az összesen csaknem 20 kilométeres békéscsabai biciklitúra 9 órakor indul a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.

Erre megy majd a geotóp napi kerékpártúra

Először az Árpád fürdőhöz tekernek, ahol betekintést nyerhetnek a felszín alatti vizek, a strandot is tápláló termálvizek világának rejtelmeibe.

Ezután a Békéscsaba határában fellelhető halmokat keresik fel, és az egyik, egykor a településnek is biztonságos magaslatot adó halomnál lesz előadás.

Majd a jaminai bányatavakhoz vezet a túra, ahol a cserépgyártás alapanyagaként felhasznált agyagos talajokról tartanak előadást.

A békéscsabai biciklitúra ingyenes, de azért regisztrálni kell

Az ingyenes békéscsabai biciklitúra a Gőzmalom téren ér véget – írták a Visit Békéscsaba Facebook-oldalán, ahol közölték azt is, hogy hol lehet regisztrálni.