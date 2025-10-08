7 órája
Különleges biciklitúrát szerveznek, ezért érdemes tekerni
Különleges békéscsabai biciklitúrát szerveznek vasárnap. A geotóp napi kerékpártúra során a résztvevők nemcsak tekernek, hanem közben számos érdekességet tudnak meg Békéscsaba értékeiről is.
Geotóp napi kerékpártúra lesz október 12-én, vasárnap – írták a Visit Békéscsaba honlapján. A cél az, hogy bemutassák a helyi földtani értékeket, ezen belül a felszíni és felszín alatti vizeket, de a halmok és településnyomok nyomába is erednek a résztvevők.
Az összesen csaknem 20 kilométeres békéscsabai biciklitúra 9 órakor indul a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.
Erre megy majd a geotóp napi kerékpártúra
- Először az Árpád fürdőhöz tekernek, ahol betekintést nyerhetnek a felszín alatti vizek, a strandot is tápláló termálvizek világának rejtelmeibe.
- Ezután a Békéscsaba határában fellelhető halmokat keresik fel, és az egyik, egykor a településnek is biztonságos magaslatot adó halomnál lesz előadás.
- Majd a jaminai bányatavakhoz vezet a túra, ahol a cserépgyártás alapanyagaként felhasznált agyagos talajokról tartanak előadást.
A békéscsabai biciklitúra ingyenes, de azért regisztrálni kell
Az ingyenes békéscsabai biciklitúra a Gőzmalom téren ér véget – írták a Visit Békéscsaba Facebook-oldalán, ahol közölték azt is, hogy hol lehet regisztrálni.
