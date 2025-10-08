október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Geotóp nap

7 órája

Különleges biciklitúrát szerveznek, ezért érdemes tekerni

Címkék#geotóp#biciklitúra#érték#kerékpártúra

Különleges békéscsabai biciklitúrát szerveznek vasárnap. A geotóp napi kerékpártúra során a résztvevők nemcsak tekernek, hanem közben számos érdekességet tudnak meg Békéscsaba értékeiről is.

Licska Balázs

Geotóp napi kerékpártúra lesz október 12-én, vasárnap – írták a Visit Békéscsaba honlapján. A cél az, hogy bemutassák a helyi földtani értékeket, ezen belül a felszíni és felszín alatti vizeket, de a halmok és településnyomok nyomába is erednek a résztvevők.

Geotóp napi kerékpártúra
Geotóp napi kerékpártúra lesz október 12-én, vasárnap, felkeresik Békéscsaba értékeit. Fotó: Visit Békéscsaba Facebook-oldal

Az összesen csaknem 20 kilométeres békéscsabai biciklitúra 9 órakor indul a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.

Erre megy majd a geotóp napi kerékpártúra

  • Először az Árpád fürdőhöz tekernek, ahol betekintést nyerhetnek a felszín alatti vizek, a strandot is tápláló termálvizek világának rejtelmeibe.
  • Ezután a Békéscsaba határában fellelhető halmokat keresik fel, és az egyik, egykor a településnek is biztonságos magaslatot adó halomnál lesz előadás. 
  • Majd a jaminai bányatavakhoz vezet a túra, ahol a cserépgyártás alapanyagaként felhasznált agyagos talajokról tartanak előadást.

A békéscsabai biciklitúra ingyenes, de azért regisztrálni kell

Az ingyenes békéscsabai biciklitúra a Gőzmalom téren ér véget – írták a Visit Békéscsaba Facebook-oldalán, ahol közölték azt is, hogy hol lehet regisztrálni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu