Békés Megyei Könyvtár

1 órája

Game jamre várják a videójátékok szerelmeseit

Izgalmas közösségi eseményre várják a videójátékok szerelmeseit a békéscsabai bibliotékában. A Gamedev Klub szervezésében október 11-én, szombaton indul a Digilabor Game Jam – ismertették a Békés Megyei Könyvtárban.

Beol.hu

A game jam egy olyan közösségi esemény, amelynek során a résztvevők egyénileg vagy kis csapatban dolgozva megpróbálnak elkészíteni egy videójátékot viszonylag rövid idő, ezúttal 11 nap alatt. Egy game jam során rengeteget lehet tanulni, szocializálódni, fejleszteni és tesztelni, visszajelzéseket gyűjteni, és persze a végén örülni a végkifejletnek – írták a Békés Megyei Könyvtár honlapján.

Testing,New,Game.,Three,Young,Men,Playing,Computer,Games,While
Október 11-én indul a Digilabor Game Jam a Békés Megyei Könyvtárban.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Október 11-én indul a Digilabor Game Jam

A Digilabor Game Jam megnyitója október 11-én 15 órakor lesz a Békés Megyei Könyvtárban. A game jam beadási határideje október 22-e 10 óra. A beküldött játékokat 15 órától ki is próbálják közösen.

 

 

