Ne unatkozzon otthon, nézze meg, hol szórakozhat!

Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára az október 10. és 16. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba vagy Gyula. Békésszentandráson sörfesztivált szerveznek, első alkalommal, Békésen kolbászvigadalom lesz sok-sok szintén fellépővel, de Mezőberényben is várhatók programok.

A következő napokban is többféle Békés vármegyei program közül válogathatnak. Ossian-koncert is lesz a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: MW

Íme, hogy milyen Békés vármegyei programok várhatók

BÉKÉS

Október 10., péntek

9.00. VI. Békési Kolbászvigalom a sportcsarnok. A gyermekek számára szervezett programok.

13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.

17.00: A szénégető álma - mesefoglalkozás a könyvtárban. Dihenné Rucz Erika Pompás Mesés Nagykövet mesefoglalkozása.

Október 11., szombat

9.00: Békési Kolbászvigalom a sportcsarnokban. Kolbászkészítő verseny, zenél Sztojka Tibi. Fellép Fásy Ádám, Apostol, Nótár Mary, Peter Sramek, Kis Grófo.

18.00: Szia, Életem – ingyenes mozi Dánfokon.

20.00: Ingyenes retro buli Dánfokon.

Október 12., vasárnap

10.30: Emléktáblát avatnak a Független Kisgazdapárt békési évfordulójára a városháza udvarán.

BÉKÉSCSABA

Október 10., péntek

14.00-16.00: Alice LEGO-országban, foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.30: Norvég fjordok – Tájak és trollok címmel Komlódi Edit képes úti élménybeszámolója a jaminai könyvtárban.

17.00: Szüreti szappanöntő workshop a Meseházban.

17.00: Rejtő Jenő élete – Thuróczy Gergely előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 11., szombat

7.00-12.00: Az alma hatalma – élménypiac a csabai piacon.

14.00: Közös kincsünk a magyar népzene – dalos-zenés találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.

14.00: Könyvjelzőkészítő foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.30: Szabó Leslie zenés könyvbemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.

18.00: Ossian-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 12., vasárnap

9.00: Geotóp napi kerékpártúra, indulás a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.

15.00-18.00: Szent Mihály napi forgatag a Bankó András utca 44. szám alatt.

Október 14., kedd

14.00: Varrótanfolyam a Békés Megyei Könyvtárban.