Ne unatkozzon otthon, nézze meg, hol szórakozhat!
A következő napok is kínálnak bőven szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget azok számára, akik nem szeretnének otthon ülni. Sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei programok lesznek, például Békéscsaba vagy Gyula esetében.
Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára az október 10. és 16. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba vagy Gyula. Békésszentandráson sörfesztivált szerveznek, első alkalommal, Békésen kolbászvigadalom lesz sok-sok szintén fellépővel, de Mezőberényben is várhatók programok.
Íme, hogy milyen Békés vármegyei programok várhatók
- BÉKÉS
Október 10., péntek
9.00. VI. Békési Kolbászvigalom a sportcsarnok. A gyermekek számára szervezett programok.
13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.
17.00: A szénégető álma - mesefoglalkozás a könyvtárban. Dihenné Rucz Erika Pompás Mesés Nagykövet mesefoglalkozása.
Október 11., szombat
9.00: Békési Kolbászvigalom a sportcsarnokban. Kolbászkészítő verseny, zenél Sztojka Tibi. Fellép Fásy Ádám, Apostol, Nótár Mary, Peter Sramek, Kis Grófo.
18.00: Szia, Életem – ingyenes mozi Dánfokon.
20.00: Ingyenes retro buli Dánfokon.
Október 12., vasárnap
10.30: Emléktáblát avatnak a Független Kisgazdapárt békési évfordulójára a városháza udvarán.
- BÉKÉSCSABA
Október 10., péntek
14.00-16.00: Alice LEGO-országban, foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.
16.30: Norvég fjordok – Tájak és trollok címmel Komlódi Edit képes úti élménybeszámolója a jaminai könyvtárban.
17.00: Szüreti szappanöntő workshop a Meseházban.
17.00: Rejtő Jenő élete – Thuróczy Gergely előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
Október 11., szombat
7.00-12.00: Az alma hatalma – élménypiac a csabai piacon.
14.00: Közös kincsünk a magyar népzene – dalos-zenés találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.
14.00: Könyvjelzőkészítő foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.
16.30: Szabó Leslie zenés könyvbemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.
18.00: Ossian-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 12., vasárnap
9.00: Geotóp napi kerékpártúra, indulás a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.
15.00-18.00: Szent Mihály napi forgatag a Bankó András utca 44. szám alatt.
Október 14., kedd
14.00: Varrótanfolyam a Békés Megyei Könyvtárban.
15.30: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.
16.00: A színfalak mögött – régészeti raktárles a Munkácsy Mihály Múzeumban.
Október 15., szerda
17.00: Retro filmklub a Meseházban.
19.00: Concerto Budapest a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 16., csütörtök
17.00: A növényi táplálkozásról – dr. Szabó Zoltán előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
19.00: Pál Feri előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
19.00: Jazzcsütörtök a Meseházban: Mezei Márkos Duo.
- BÉKÉSSZENTANDRÁS
Október 10-11., péntek-szombat
Folyamatosan: I. Békésszentandrási Októberfeszt Sörfesztivál a sportpályán. A rendezvényen fellép: Charlie, Curtis, Vastag Csaba, Edda Művek, Parno Graszt, BSW és a Gang, Oláh Gergő, Péter Sramek, Tiroli és helyi zenekarok.
- GYULA
Október 10., péntek
9.00: II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferencia. Helyszín: Hunguest Hotel Gyula.
10.30: Országos Könyvtári Napok – Békés vármegyei Mátyás király monda- és mesemondó verseny a várban.
17.00: Országos Könyvtári Napok – Laczkó Zsuzsa: Túl a negyvenen – kötetbemutató a könyvtárban.
Október 11., szombat
9.00: II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferencia. Helyszín: Hunguest Hotel Gyula.
10.00: Őszi termések, díszek – kézműves foglalkozás a könyvtárban.
14.00: II. Országos Mazsorett Fesztivál a művelődési központban és Vigadóban.
20.00: Éjszakai wellness a várfürdőben.
Október 14., kedd
19.00: Dumaszínház. A szent család – Lakatos László önálló estje a művelődési központban.
Október 15., szerda
19.00: Szemen szedett igazság, avagy hazudni tudni kell – vígjáték. A Pesti Művész Színház előadása a művelődési központban.
Október 16., csütörtök
8.00-14.00: Továbbtanulási börze a művelődési központban.
- MEZŐBERÉNY
Október 10., péntek
19.00: Nevetni kell, ennyi az egész – kabaré az Orlai házban.
Október 12., vasárnap
10.30: Süsü, a sárkány – mesejáték két felvonásban az Orlai házban.
Október 15., szerda
16.00: Batyus táncdélután az Orlai házban.
16.00: Drogprevenciós előadás az Orlai házban. Előadó Fábián László rendőr alezredes.
- VÉSZTŐ
Október 15., szerda
10.30: Növények ültetése és átadása a születésparkban és közösségi arborétumban a kisgyermekes családoknak.
17.00: 100 éves a Péter András Gimnázium és Kollégium – előadás a művelődési központban.
