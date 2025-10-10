Ne unatkozzon otthon, nézze meg, hol szórakozhat!

október 10., péntek

A következő napok is kínálnak bőven szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget azok számára, akik nem szeretnének otthon ülni. Sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei programok lesznek, például Békéscsaba vagy Gyula esetében.

Beol.hu

Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára az október 10. és 16. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba vagy Gyula. Békésszentandráson sörfesztivált szerveznek, első alkalommal, Békésen kolbászvigadalom lesz sok-sok szintén fellépővel, de Mezőberényben is várhatók programok.

A következő napokban is többféle Békés vármegyei program közül válogathatnak
A következő napokban is többféle Békés vármegyei program közül válogathatnak. Ossian-koncert is lesz a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: MW

Íme, hogy milyen Békés vármegyei programok várhatók

  • BÉKÉS

Október 10., péntek

9.00. VI. Békési Kolbászvigalom a sportcsarnok. A gyermekek számára szervezett programok.

13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.

17.00: A szénégető álma - mesefoglalkozás a könyvtárban. Dihenné Rucz Erika Pompás Mesés Nagykövet mesefoglalkozása.

Október 11., szombat

9.00: Békési Kolbászvigalom a sportcsarnokban. Kolbászkészítő verseny, zenél Sztojka Tibi. Fellép Fásy Ádám, Apostol, Nótár Mary, Peter Sramek, Kis Grófo.

18.00: Szia, Életem – ingyenes mozi Dánfokon.

20.00: Ingyenes retro buli Dánfokon.

Október 12., vasárnap

10.30: Emléktáblát avatnak a Független Kisgazdapárt békési évfordulójára a városháza udvarán.

  • BÉKÉSCSABA

Október 10., péntek

14.00-16.00: Alice LEGO-országban, foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.30: Norvég fjordok – Tájak és trollok címmel Komlódi Edit képes úti élménybeszámolója a jaminai könyvtárban. 

17.00: Szüreti szappanöntő workshop a Meseházban.

17.00: Rejtő Jenő élete – Thuróczy Gergely előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 11., szombat

7.00-12.00: Az alma hatalma – élménypiac a csabai piacon.

14.00: Közös kincsünk a magyar népzene – dalos-zenés találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.

14.00: Könyvjelzőkészítő foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.30: Szabó Leslie zenés könyvbemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.

18.00: Ossian-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 12., vasárnap

9.00: Geotóp napi kerékpártúra, indulás a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.

15.00-18.00: Szent Mihály napi forgatag a Bankó András utca 44. szám alatt.

Október 14., kedd

14.00: Varrótanfolyam a Békés Megyei Könyvtárban.

15.30: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.

16.00: A színfalak mögött – régészeti raktárles a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Október 15., szerda

17.00: Retro filmklub a Meseházban.

19.00: Concerto Budapest a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 16., csütörtök

17.00: A növényi táplálkozásról – dr. Szabó Zoltán előadása a Békés Megyei Könyvtárban

19.00: Pál Feri előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.00: Jazzcsütörtök a Meseházban: Mezei Márkos Duo. 

  • BÉKÉSSZENTANDRÁS

Október 10-11., péntek-szombat

Folyamatosan: I. Békésszentandrási Októberfeszt Sörfesztivál a sportpályán. A rendezvényen fellép: Charlie, Curtis, Vastag Csaba, Edda Művek, Parno Graszt, BSW és a Gang, Oláh Gergő, Péter Sramek, Tiroli és helyi zenekarok.

  • GYULA

Október 10., péntek

9.00: II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferencia. Helyszín: Hunguest Hotel Gyula.

10.30: Országos Könyvtári Napok – Békés vármegyei Mátyás király monda- és mesemondó verseny a várban.

17.00: Országos Könyvtári Napok – Laczkó Zsuzsa: Túl a negyvenen – kötetbemutató a könyvtárban.

Október 11., szombat

9.00: II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferencia. Helyszín: Hunguest Hotel Gyula.

10.00: Őszi termések, díszek – kézműves foglalkozás a könyvtárban.

14.00: II. Országos Mazsorett Fesztivál a művelődési központban és Vigadóban.

20.00: Éjszakai wellness a várfürdőben.

Október 14., kedd

19.00: Dumaszínház. A szent család – Lakatos László önálló estje a művelődési központban.

Október 15., szerda

19.00: Szemen szedett igazság, avagy hazudni tudni kell – vígjáték. A Pesti Művész Színház előadása a művelődési központban.

Október 16., csütörtök

8.00-14.00: Továbbtanulási börze a művelődési központban.

  • MEZŐBERÉNY

Október 10., péntek

19.00: Nevetni kell, ennyi az egész – kabaré az Orlai házban.

Október 12., vasárnap

10.30: Süsü, a sárkány – mesejáték két felvonásban az Orlai házban.

Október 15., szerda

16.00: Batyus táncdélután az Orlai házban.

16.00: Drogprevenciós előadás az Orlai házban. Előadó Fábián László rendőr alezredes.

  • VÉSZTŐ

Október 15., szerda

10.30: Növények ültetése és átadása a születésparkban és közösségi arborétumban a kisgyermekes családoknak.

17.00: 100 éves a Péter András Gimnázium és Kollégium – előadás a művelődési központban.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
