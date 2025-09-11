szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
1 órája

Ingyenes koncertet ad a Neoton Békéscsaba főterén

Címkék#sláger#Szent István téren#Back II Black#Szerencsekoncertek#Neoton#állomás

Két rendkívüli, ingyenes koncert lesz a Szerencsekoncertek keretében Békéscsaba főterén szeptember 12-én, pénteken.

Licska Balázs
Ingyenes koncertet ad a Neoton Békéscsaba főterén

A Neoton is fellép a Szerencsekoncertek békéscsabai állomásán. Fotó: Békéscsaba Facebook-oldala

A Szent István téren a Szerencsekoncertek békéscsabai állomásán 

  • 18 órakor a Back II Black,
  • 20 órakor a Neoton

hozza el a legnagyobb, örökzöld slágereit – ismertették a békéscsabai önkormányzat Facebook-oldalán

 

 

 

