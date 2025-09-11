Szerencsekoncertek
1 órája
Ingyenes koncertet ad a Neoton Békéscsaba főterén
Két rendkívüli, ingyenes koncert lesz a Szerencsekoncertek keretében Békéscsaba főterén szeptember 12-én, pénteken.
A Neoton is fellép a Szerencsekoncertek békéscsabai állomásán. Fotó: Békéscsaba Facebook-oldala
A Szent István téren a Szerencsekoncertek békéscsabai állomásán
- 18 órakor a Back II Black,
- 20 órakor a Neoton
hozza el a legnagyobb, örökzöld slágereit – ismertették a békéscsabai önkormányzat Facebook-oldalán.
