Renezvények

4 órája

Elképesztő programokat tartanak a következő napokban is Békés megyében

Címkék#EDDA#esemény#koncert#gasztronómia#programajánló

Izgalmas napok előtt áll rendezvények szempontjából Békés vármegye. Programajánlókban a különböző események között tallóztunk, Békéscsabán jön a vármegyenap és a vasútmodell-kiállítás, Mezőberényben a Töltött Káposzta Fesztivál, a Szerencsekoncertek keretében fellép az EDDA és a Török Ádám Emlékzenekar, Dévaványán Charlie és Curtis.

Beol.hu

A következő napok Békés vármegyei programjai közül minden korosztály és minden érdeklődési körű rendezvénylátogató találhat kedvére valót. A kulturális eseményektől a könnyűzenei koncerteken át a gasztronómiáig számos esemény színesíti a palettát. Érdemes átnézni a programajánlónkat.

Békés vármegyei programok: a koncertek hétvégéje
Programajánló: koncertek sora vár a Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Programajánló

BATTONYA 

Szeptember 20., szombat

14.00: Megmutatjuk magunkat címmel kiállítás nyílik a Korona Galériában.

Vujity Tvrtko a megyébe érkezik  

BÉKÉS

Szeptember 20., szombat

10.00: Szüreti felvonulás Békésen. Indulás a főtéri nagyáruház mögül. Visszaérkezés 15 óra körül. Fellép a Békési Hagyományőrző Dalkör, szőlőlopás gyerekeknek, meglepetés a felnőtteknek az artézi kútnál.

Szeptember 23., kedd

19.00: Tvrtko a Föld körül a békési kulturális központban.

Szeptember 25., csütörtök

17.00: Szabó Dániel – Arany János etikája a könyvtárban.

Vármegyenap és vasútmodell-kiállítás

BÉKÉSCSABA

Szeptember 19., péntek

9.00-18.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.

13.00: Kerékpáros túra Gyulára és Póstelekre, indulás és érkezés a Jókai színház előtti téren.

13.00: Vármegyenap a Szent István téren, benne többek között 17.00: Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, 18.30: Tobenzo, 20.30: Dirty Slipper.

20.30: ManGoRise-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.

20.30: The Pontiac koncert a Nádas sörözőben. Csabai Csíps Blues Club.

Szeptember 20., szombat

8.00: Vármegyenap a Szent István téren, benne többek között 15.00: Békés vármegyei néptáncgála, 19.15: Kiss Kata zenekar, 20.30: Balassi Táncegyüttes, egész nap gyermekeknek, családoknak szóló programok.

8.00-18.00: Makettkiállítás és -verseny a Csabagyöngye Kulturális Központban.

9.00: Kerékpáros túra Gyulára, indulás a Szent István térről.

9.00-18.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.

10.00-16.00: Mozdonyparádé a vasútállomáson.

10.00-18.00: Nyílt nap az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak Kígyósi úti telephelyén.

11.00: Rubint Réka tart edzést a Csabai Rendezvénypajtában.

15.00-20.00: Animevetítés és animés találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.

16.00: Városismereti séta Wagner József építész nyomában, indulás a Békés Megyei Könyvtártól.

16.00: 30 éves a kertbarát kör – konferencia a Lencsési Közösségi Házban.

Szeptember 21., vasárnap

8.00-14.00: Makettkiállítás és -verseny a Csabagyöngye Kulturális Központban.

9.00-16.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.

10.00: Bolhicirmi a Csaba Rendezvénypajtában.

16.00-19.00: Együtt a békéért – program a Munkácsy Emlékházban.

Szeptember 22., hétfő

18.00: Fekete Vince könyvbemutatója a Művész Kávéházban

Szeptember 23., kedd

15.30-18.00: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.

Szeptember 24., szerda

19.00: Nem az a punk, aki… – Rupaszov Tamás (Trottel) könyvbemutatója a Meseházban.

Szeptember 25., csütörtök

16.30: Falatnyi különbségek – kiállítás a Munkácsy Emlékházban.

17.00: Békés vármegye természetfotója – kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban.

DOMBEGYHÁZ 

Szeptember 23., kedd 

17.00:  Jókai olvasókör a könyvtárban.

Curtis és Charlie is fellép

DÉVAVÁNYA

Szeptember 20., szombat

18.00: Szerencsekoncertek. 

Benne: 18.00: Curtis.

20:00 Charlie.

ELEK

Szeptember 22., kedd

17.00: Ködmönről kötényre – Misik Istvánné babakiállítása a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.

Gyulán ad koncertet az EDDA

GYULA

Szeptember 19., péntek

18.00: Nyárzáró Halterasz a La Sposa Caffè-ban.

Szeptember 20., szombat

11.00-16.00: Padlástúra az Almásy-kastélyban a Kulturális Örökség Napjai alkalmából.

12.00: Nyárzáró Halterasz a La Sposa Caffè-ban.

18.00: Szerencsekoncertek a Várkertben: EDDA Művek és Török Ádám Emlékzenekar.

20.00: Éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben.

Szeptember 22., hétfő 

19.00: Tvrto a Föld körül - Vujity Tvrtko előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Szeptember 24., szerda 

16.30: Varázsének Imibácsival az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Szeptember 24., szerda 

19.00: Lánybúcsú. A Liliom Produkció musical előadása a művelődési központban.

KARDOSKÚT 

Szeptember 20., szombat 

10.00:  XXIV. Fehértó napja Pusztaközponton, a természetvédelmi területen.

Ismét kiváló töltött káposzták készülnek

MEZŐBERÉNY

Szeptember 19., péntek

17.00: Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál. 17.00: Csilievő verseny, 19.00: Gulyás Attila és barátai zenekar.

Szeptember 20., szombat

9.00: Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál.

Benne: 14.30: Erős ember verseny, 16.30: Fehér Krisztián, 17.15: Born Jovi – Tribute zenekar, 19.00: Kiscsillag Zenekar.

Szeptember 24., szerda

17.00: Schafferné Beke Katalin kiállításmegnyitója az Orlai házban.

OROSHÁZA 

Szeptember 20., szombat 

8.30: Linamar jótékonysági futóverseny Gyopároson. 

Szeptember 21., vasárnap 

11.00: Kiscsákóiak találkozója a településrész boltjában. 

14.00:  Meszes-kisköz feszt a Mikszáth Kálmán utcán.

SZABADKÍGYÓS

Szeptember 20., szombat

10.00: Kulturális örökség napja a Wenckheim-kastélyban.

17.00: Uroš Dojčinović szólókoncertje a Wenckheim-kastélyban.

TELEKGERENDÁS

Szeptember 20., szombat

V. Telekgerendási Káposzta Fesztivál a Templomkertben.

TÓTKOMLÓS 

Szeptember 20., szombat 

11.00: Böjte Csaba búcsúi szentmiséje Kopáncspuszta, Árpád-kori templomban.

A vármegyenap mindig rengeteg érdekességet tartogat.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
