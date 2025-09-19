Elképesztő programokat tartanak a következő napokban is Békés megyében

A következő napok Békés vármegyei programjai közül minden korosztály és minden érdeklődési körű rendezvénylátogató találhat kedvére valót. A kulturális eseményektől a könnyűzenei koncerteken át a gasztronómiáig számos esemény színesíti a palettát. Érdemes átnézni a programajánlónkat.

Programajánló: koncertek sora vár a Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Programajánló

BATTONYA

Szeptember 20., szombat

14.00: Megmutatjuk magunkat címmel kiállítás nyílik a Korona Galériában.

Vujity Tvrtko a megyébe érkezik

BÉKÉS

Szeptember 20., szombat

10.00: Szüreti felvonulás Békésen. Indulás a főtéri nagyáruház mögül. Visszaérkezés 15 óra körül. Fellép a Békési Hagyományőrző Dalkör, szőlőlopás gyerekeknek, meglepetés a felnőtteknek az artézi kútnál.

Szeptember 23., kedd

19.00: Tvrtko a Föld körül a békési kulturális központban.

Szeptember 25., csütörtök

17.00: Szabó Dániel – Arany János etikája a könyvtárban.

Vármegyenap és vasútmodell-kiállítás

BÉKÉSCSABA

Szeptember 19., péntek

9.00-18.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.

13.00: Kerékpáros túra Gyulára és Póstelekre, indulás és érkezés a Jókai színház előtti téren.

13.00: Vármegyenap a Szent István téren, benne többek között 17.00: Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, 18.30: Tobenzo, 20.30: Dirty Slipper.

20.30: ManGoRise-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.

20.30: The Pontiac koncert a Nádas sörözőben. Csabai Csíps Blues Club.

Szeptember 20., szombat

8.00: Vármegyenap a Szent István téren, benne többek között 15.00: Békés vármegyei néptáncgála, 19.15: Kiss Kata zenekar, 20.30: Balassi Táncegyüttes, egész nap gyermekeknek, családoknak szóló programok.

8.00-18.00: Makettkiállítás és -verseny a Csabagyöngye Kulturális Központban.

9.00: Kerékpáros túra Gyulára, indulás a Szent István térről.

9.00-18.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.

10.00-16.00: Mozdonyparádé a vasútállomáson.

10.00-18.00: Nyílt nap az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak Kígyósi úti telephelyén.

11.00: Rubint Réka tart edzést a Csabai Rendezvénypajtában.

15.00-20.00: Animevetítés és animés találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.