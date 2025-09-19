4 órája
Elképesztő programokat tartanak a következő napokban is Békés megyében
Izgalmas napok előtt áll rendezvények szempontjából Békés vármegye. Programajánlókban a különböző események között tallóztunk, Békéscsabán jön a vármegyenap és a vasútmodell-kiállítás, Mezőberényben a Töltött Káposzta Fesztivál, a Szerencsekoncertek keretében fellép az EDDA és a Török Ádám Emlékzenekar, Dévaványán Charlie és Curtis.
A következő napok Békés vármegyei programjai közül minden korosztály és minden érdeklődési körű rendezvénylátogató találhat kedvére valót. A kulturális eseményektől a könnyűzenei koncerteken át a gasztronómiáig számos esemény színesíti a palettát. Érdemes átnézni a programajánlónkat.
Programajánló
BATTONYA
Szeptember 20., szombat
14.00: Megmutatjuk magunkat címmel kiállítás nyílik a Korona Galériában.
Vujity Tvrtko a megyébe érkezik
BÉKÉS
Szeptember 20., szombat
10.00: Szüreti felvonulás Békésen. Indulás a főtéri nagyáruház mögül. Visszaérkezés 15 óra körül. Fellép a Békési Hagyományőrző Dalkör, szőlőlopás gyerekeknek, meglepetés a felnőtteknek az artézi kútnál.
Szeptember 23., kedd
19.00: Tvrtko a Föld körül a békési kulturális központban.
Szeptember 25., csütörtök
17.00: Szabó Dániel – Arany János etikája a könyvtárban.
Vármegyenap és vasútmodell-kiállítás
BÉKÉSCSABA
Szeptember 19., péntek
9.00-18.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.
13.00: Kerékpáros túra Gyulára és Póstelekre, indulás és érkezés a Jókai színház előtti téren.
13.00: Vármegyenap a Szent István téren, benne többek között 17.00: Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, 18.30: Tobenzo, 20.30: Dirty Slipper.
20.30: ManGoRise-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.
20.30: The Pontiac koncert a Nádas sörözőben. Csabai Csíps Blues Club.
Szeptember 20., szombat
8.00: Vármegyenap a Szent István téren, benne többek között 15.00: Békés vármegyei néptáncgála, 19.15: Kiss Kata zenekar, 20.30: Balassi Táncegyüttes, egész nap gyermekeknek, családoknak szóló programok.
8.00-18.00: Makettkiállítás és -verseny a Csabagyöngye Kulturális Központban.
9.00: Kerékpáros túra Gyulára, indulás a Szent István térről.
9.00-18.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.
10.00-16.00: Mozdonyparádé a vasútállomáson.
10.00-18.00: Nyílt nap az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak Kígyósi úti telephelyén.
11.00: Rubint Réka tart edzést a Csabai Rendezvénypajtában.
15.00-20.00: Animevetítés és animés találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.
16.00: Városismereti séta Wagner József építész nyomában, indulás a Békés Megyei Könyvtártól.
16.00: 30 éves a kertbarát kör – konferencia a Lencsési Közösségi Házban.
Szeptember 21., vasárnap
8.00-14.00: Makettkiállítás és -verseny a Csabagyöngye Kulturális Központban.
9.00-16.00: Vasútmodell-kiállítás a vasutas művelődési házban.
10.00: Bolhicirmi a Csaba Rendezvénypajtában.
16.00-19.00: Együtt a békéért – program a Munkácsy Emlékházban.
Szeptember 22., hétfő
18.00: Fekete Vince könyvbemutatója a Művész Kávéházban
Szeptember 23., kedd
15.30-18.00: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.
Szeptember 24., szerda
19.00: Nem az a punk, aki… – Rupaszov Tamás (Trottel) könyvbemutatója a Meseházban.
Szeptember 25., csütörtök
16.30: Falatnyi különbségek – kiállítás a Munkácsy Emlékházban.
17.00: Békés vármegye természetfotója – kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban.
DOMBEGYHÁZ
Szeptember 23., kedd
17.00: Jókai olvasókör a könyvtárban.
Curtis és Charlie is fellép
DÉVAVÁNYA
Szeptember 20., szombat
18.00: Szerencsekoncertek.
Benne: 18.00: Curtis.
20:00 Charlie.
ELEK
Szeptember 22., kedd
17.00: Ködmönről kötényre – Misik Istvánné babakiállítása a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.
Gyulán ad koncertet az EDDA
GYULA
Szeptember 19., péntek
18.00: Nyárzáró Halterasz a La Sposa Caffè-ban.
Szeptember 20., szombat
11.00-16.00: Padlástúra az Almásy-kastélyban a Kulturális Örökség Napjai alkalmából.
12.00: Nyárzáró Halterasz a La Sposa Caffè-ban.
18.00: Szerencsekoncertek a Várkertben: EDDA Művek és Török Ádám Emlékzenekar.
20.00: Éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben.
Szeptember 22., hétfő
19.00: Tvrto a Föld körül - Vujity Tvrtko előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Szeptember 24., szerda
16.30: Varázsének Imibácsival az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Szeptember 24., szerda
19.00: Lánybúcsú. A Liliom Produkció musical előadása a művelődési központban.
KARDOSKÚT
Szeptember 20., szombat
10.00: XXIV. Fehértó napja Pusztaközponton, a természetvédelmi területen.
Ismét kiváló töltött káposzták készülnek
MEZŐBERÉNY
Szeptember 19., péntek
17.00: Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál. 17.00: Csilievő verseny, 19.00: Gulyás Attila és barátai zenekar.
Szeptember 20., szombat
9.00: Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál.
Benne: 14.30: Erős ember verseny, 16.30: Fehér Krisztián, 17.15: Born Jovi – Tribute zenekar, 19.00: Kiscsillag Zenekar.
Szeptember 24., szerda
17.00: Schafferné Beke Katalin kiállításmegnyitója az Orlai házban.
OROSHÁZA
Szeptember 20., szombat
8.30: Linamar jótékonysági futóverseny Gyopároson.
Szeptember 21., vasárnap
11.00: Kiscsákóiak találkozója a településrész boltjában.
14.00: Meszes-kisköz feszt a Mikszáth Kálmán utcán.
SZABADKÍGYÓS
Szeptember 20., szombat
10.00: Kulturális örökség napja a Wenckheim-kastélyban.
17.00: Uroš Dojčinović szólókoncertje a Wenckheim-kastélyban.
TELEKGERENDÁS
Szeptember 20., szombat
V. Telekgerendási Káposzta Fesztivál a Templomkertben.
TÓTKOMLÓS
Szeptember 20., szombat
11.00: Böjte Csaba búcsúi szentmiséje Kopáncspuszta, Árpád-kori templomban.
A vármegyenap mindig rengeteg érdekességet tartogat.