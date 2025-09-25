Lézershow, fényfestés, koncertdömping a Munkácsy Negyedben

Szeptember 25. és 27. között, csütörtöktől szombatig rendezik meg Békéscsaba belvárosában, a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Fest művészeti fesztivált, amelynek részeként látványos programokat és koncerteket is kínálnak, ingyenesen.

Lézershow és fényfestés is lesz számos koncert mellett a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Fest keretében. Fotó: MW

Látványos programok és koncertek a Munkácsy Fest keretében

Pénteken

19.30-tól lesz lézershow az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központnál,

az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központnál, 20.00 órától pedig Paulina ad koncertet a stégszínpadon, eső esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében.

Szombaton