33 perce
Lézershow, fényfestés, koncertdömping a Munkácsy Negyedben
Számos látványos programot és koncertet tartogat a hétvége a Munkácsy Negyedben. Összeszedtük, milyen különlegességek várhatók a Munkácsy Fest keretében pénteken és szombaton.
Szeptember 25. és 27. között, csütörtöktől szombatig rendezik meg Békéscsaba belvárosában, a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Fest művészeti fesztivált, amelynek részeként látványos programokat és koncerteket is kínálnak, ingyenesen.
Látványos programok és koncertek a Munkácsy Fest keretében
Pénteken
- 19.30-tól lesz lézershow az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központnál,
- 20.00 órától pedig Paulina ad koncertet a stégszínpadon, eső esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében.
Szombaton
- 17.00 órától Gál Csaba zongoraművész játszik a Munkácsy Mihály Múzeumban az újonnan beszerzett, felújított Bösendorfer zongorán,
- 18.00 órától a Réthy Pál hídon koncertezik a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar,
- 18.30 és 19.30 között jön a lampionos felvonulás az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadánál,
- 19.00 órától VR koncert lesz a stégszínpadon, eső esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ Casino termében,
- 20.00 órától fényfestést tartanak a Munkácsy Mihály Múzeum felújított homlokzatára,
- 20.15-től pedig a Talamba Ütőegyüttes ad immerzív konceret a Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében.
