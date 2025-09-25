szeptember 25., csütörtök

3 órája

Lézershow, fényfestés, koncertdömping a Munkácsy Negyedben

Címkék#Munkácsy Negyedben#Munkácsy Mihály Múzeumban#fesztivál#koncert#Csabagyöngye Kulturális Központ

Számos látványos programot és koncertet tartogat a hétvége a Munkácsy Negyedben. Összeszedtük, milyen különlegességek várhatók a Munkácsy Fest keretében pénteken és szombaton.

Licska Balázs

Szeptember 25. és 27. között, csütörtöktől szombatig rendezik meg Békéscsaba belvárosában, a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Fest művészeti fesztivált, amelynek részeként látványos programokat és koncerteket is kínálnak, ingyenesen.

a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Fest művészeti fesztivál
Lézershow és fényfestés is lesz számos koncert mellett a Munkácsy Negyedben a Munkácsy Fest keretében. Fotó: MW

Látványos programok és koncertek a Munkácsy Fest keretében

Pénteken 

  • 19.30-tól lesz lézershow az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központnál,
  • 20.00 órától pedig Paulina ad koncertet a stégszínpadon, eső esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében.

Szombaton

  • 17.00 órától Gál Csaba zongoraművész játszik a Munkácsy Mihály Múzeumban az újonnan beszerzett, felújított Bösendorfer zongorán,
  • 18.00 órától a Réthy Pál hídon koncertezik a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar,
  • 18.30 és 19.30 között jön a lampionos felvonulás az Élővíz-csatornán, a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadánál,
  • 19.00 órától VR koncert lesz a stégszínpadon, eső esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ Casino termében,
  • 20.00 órától fényfestést tartanak a Munkácsy Mihály Múzeum felújított homlokzatára,
  • 20.15-től pedig a Talamba Ütőegyüttes ad immerzív konceret a Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében.

 

 

