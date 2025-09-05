Ne unatkozzon otthon, nézze meg a bőséges kínálatot

Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára szeptember 5. és 11. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza. Békéscsabán lesz többek között családi nap a Lencsési lakótelepen, de koncerteket is szerveznek, mint ahogy megnyílik több fotókiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében.

A következő napokban is többféle Békés vármegyei program közül válogathatnak. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

BATTONYA

Szeptember 5., péntek

19.00: Kultúrterasz a Koronánál, hangulatos nyáresti kikapcsolódás. A zenét és a remek hangulatot Fábián Ferenc biztosítja.

BÉKÉS

Szeptember 5., péntek

20.00: Fröccsmozi – Futni mentem a Gödörben.

Szeptember 6., szombat

9.00-12.00: Sulira hangoló családi délelőtt a könyvtárban.

20.00: FröccsGödör a Gödörben.

BÉKÉSCSABA

Szeptember 5., péntek

20.30: T. Rogers Blues Band: Csabai Csípős Blues Klub a Nádas sörözőben.

Szeptember 6., szombat

10.00: 50 kilogramm paradicsom teremhet egy négyzetméteren –Lehoczkiné Megyik Erika előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

10.30-14.00: Jótékonysági kerékpártúra a Lencsési Általános Iskolától a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz, majd vissza.

12.00-17.00: Terítéken az egészség a Munkácsy Emlékházban.

14.00-19.00: Lencsési családi nap a Szabó Pál téren.

14.00-17.00: Rongyhorgolás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.00-18.30: Bábozda – A Békéscsabai Napsugár Bábszínház évadindítója a bábszínháznál.

17.00-18.30: A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar hangversenye az evangélikus nagytemplomban.

17.00-23.00: Nyárzáró grillezés a Munkácsy Emlékháznál.

19.00: Bankrupt, Stifler Mamája és Pinkpunkrz a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.

Szeptember 8., hétfő

16.00: Az én Balkánom – az evangélikus gimnázium fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 9., kedd

16.30: Őseink nyomában – a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rendezvénye a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Vanek Virág és Éles Balázs fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.