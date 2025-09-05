szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

21°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Ne unatkozzon otthon, nézze meg a bőséges kínálatot

Címkék#kínálat#koncert#program

A következő napok is kínálnak bőven szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget azok számára, akik nem szeretnének otthon ülni. Sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei programok lesznek, például Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza esetében, de a kistelepüléseken is lesznek érdekességek.

Beol.hu

Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára szeptember 5. és 11. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza. Békéscsabán lesz többek között családi nap a Lencsési lakótelepen, de koncerteket is szerveznek, mint ahogy megnyílik több fotókiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében.

Békés vármegyei programok
A következő napokban is többféle Békés vármegyei program közül válogathatnak.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Íme a Békés vármegyei programok sora, most kiderül, mit kínálnak a települések 

  • BATTONYA 

Szeptember 5., péntek

19.00: Kultúrterasz a Koronánál, hangulatos nyáresti kikapcsolódás. A zenét és a remek hangulatot Fábián Ferenc biztosítja.

  • BÉKÉS 

Szeptember 5., péntek

20.00: Fröccsmozi – Futni mentem a Gödörben.

Szeptember 6., szombat

9.00-12.00: Sulira hangoló családi délelőtt a könyvtárban.

20.00: FröccsGödör a Gödörben.

  • BÉKÉSCSABA

Szeptember 5., péntek

20.30: T. Rogers Blues Band: Csabai Csípős Blues Klub a Nádas sörözőben.

Szeptember 6., szombat

10.00: 50 kilogramm paradicsom teremhet egy négyzetméteren –Lehoczkiné Megyik Erika előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

10.30-14.00: Jótékonysági kerékpártúra a Lencsési Általános Iskolától a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz, majd vissza.

12.00-17.00: Terítéken az egészség a Munkácsy Emlékházban.

14.00-19.00: Lencsési családi nap a Szabó Pál téren.

14.00-17.00: Rongyhorgolás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.00-18.30: Bábozda – A Békéscsabai Napsugár Bábszínház évadindítója a bábszínháznál.

17.00-18.30: A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar hangversenye az evangélikus nagytemplomban.

17.00-23.00: Nyárzáró grillezés a Munkácsy Emlékháznál.

19.00: Bankrupt, Stifler Mamája és Pinkpunkrz a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.

Szeptember 8., hétfő

16.00: Az én Balkánom – az evangélikus gimnázium fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 9., kedd

16.30: Őseink nyomában – a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rendezvénye a Békés Megyei Könyvtárban. 

17.00: Vanek Virág és Éles Balázs fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 10., szerda

15.00-17.00: Netrevalók - Informatikai segítségnyújtás a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Időlenyomatok – Imre György kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Békéstáji Galériában. 

Szeptember 11., csütörtök

16.30: A Jókai színház évadnyitó gálaműsora a teátrum előtti téren.

17.00: Kapcsolatok 2. – a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.00: Férjek a slamasztikában – Avagy ártatlanok? – vígjáték a Csabagyöngye Kulturális Központban.

  • GYULA 

Szeptember 5., péntek

16.00: Honvédtisztek a Várkertben. A sétán az 1849. augusztusi fegyverletétel helyszíneit járják végig, megidézve a szereplőket, felidézve az eseményeket.

Szeptember 6., szombat

Reggeltől egész nap: Németvárosi Szilvalekvárfőzés a Máriás házban.

7.30: IX. Családi piknik a Wesselényi-tónál. Benne: Lecsófőző verseny, 15.00: Bunyós Pityu, 16.00: Rony.

9.00: Veterán Járműves Családi Nap az M44 Truck Centerben.

10.00: Programok a várban. Benne: 10.00: Tűzben edzett – működő kovácsműhely, 11.00: Solymászbemutató, 12.30: Szablyavívás.

11.00: Kisgazda Polgári Egyesület — Országos Gyűlés és Gazdatalálkozó a Tündérkertben.

11.00, 12.00, 13.00: Pincetárlat – Török kori holttestek nyomában az Almásy-kastélyban.

18.30: A kastély gyertyafényben az Almásy-kastélyban.

19.30: Gyertyafényes tárlatvezetés a várban.

20.00: Illúzió Zéró koncert.

Szeptember 7., vasárnap

11.00: Kastélytúra Tacskó Döncivel az Almásy-kastélyban.

11.30: Fegyversimogató a várban.

Szeptember 10., szerda

16.30: Varázsének Imi bácsival az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

  • KAMUT 

Szeptember 5-6., péntek-szombat

Folyamatosan: Falunapok a művelődési ház parkjában.

  • KUNÁGOTA 

Szeptember 5-7., péntek-vasárnap

20.00: VI. Kunfeszt az Árpád utca 63. szám alatt.

  • MEZŐBERÉNY 

Szeptember 5., péntek

15.00: II. Ipartestületek fesztiválja a Tópart vendéglőben.

Szeptember 6., szombat

10.30: II. Ipartestületek fesztiválja a Tópart vendéglőben. Benne: Ipartestületek felvonulása, emléktábla-avatás, tablóavatás.

12.00: Az 1951-ben Budapestről kitelepített családokra és az őket emberséggel befogadó mezőberényiekre emlékeznek a Kitelepítési emlékműnél.

Szeptember 7., vasárnap

18.00: Kék róka - színházi előadás az Orlai házban.

Szeptember 11., csütörtök

17.00: Családfakutatás kezdőknek. Gurzó Klára előadása a muzeális gyűjteményben.

  • MEZŐKOVÁCSHÁZA 

Szeptember 7., vasárnap

6.00: Búcsú és kirakodóvásár az Alkotmány utca területén lezárással.

Szeptember 10., szerda

17.30: Házhoz megy az operett programban a Te rongyos élet című előadás a Kalocsa Róza Művelődési Központban.

  • NAGYSZÉNÁS 

Szeptember 6., szombat

8.00: Mozogj! Főzz! Bulizz! - családi nap, főzőverseny, pálinkaminősítés a parkfürdőben.

10.00: A Tulipán Foltvarró Klub kreatív kiállításának a megnyitója a helyi művelődési házban.

Szeptember 7., vasárnap

19.00: Teljes holdfogyatkozás a Mira Csillagászati Egyesülettel a Kiss György Csillagda udvarán.

  • OROSHÁZA 

Szeptember 5., péntek

14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban

15.00: Babára várva című szülésfelkészítő program az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet szakrendelőjének III. emeleti nagy tárgyalójában.

Szeptember 6., szombat

9.00: Jubileumi, 25. modellrepülőnap az Orosházi Városi Modellező SK szervezésében a reptéren.

20.00: Tűzkerék koncert a Rock Klubban.

Szeptember 10., szerda

16.00: A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a városi könyvtárban.

  • SZABADKÍGYÓS 

Szeptember 6., szombat

18.00: Szicsek Margit előadása a lélek erejéről a Wenckheim-kastélyban.

  • TÓTKOMLÓS 

Szeptember 7., vasárnap

15.00: Mária emlékhely felszentelésének XI. évfordulója alkalmából ünnepség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu