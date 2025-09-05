2 órája
Ne unatkozzon otthon, nézze meg a bőséges kínálatot
A következő napok is kínálnak bőven szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget azok számára, akik nem szeretnének otthon ülni. Sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei programok lesznek, például Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza esetében, de a kistelepüléseken is lesznek érdekességek.
Íme a Békés vármegyei programok sora, azaz, hogy mit kínál a kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára szeptember 5. és 11. közötti időszakban, péntektől csütörtökig többek között Békéscsaba, Gyula vagy Orosháza. Békéscsabán lesz többek között családi nap a Lencsési lakótelepen, de koncerteket is szerveznek, mint ahogy megnyílik több fotókiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében.
Íme a Békés vármegyei programok sora, most kiderül, mit kínálnak a települések
- BATTONYA
Szeptember 5., péntek
19.00: Kultúrterasz a Koronánál, hangulatos nyáresti kikapcsolódás. A zenét és a remek hangulatot Fábián Ferenc biztosítja.
- BÉKÉS
Szeptember 5., péntek
20.00: Fröccsmozi – Futni mentem a Gödörben.
Szeptember 6., szombat
9.00-12.00: Sulira hangoló családi délelőtt a könyvtárban.
20.00: FröccsGödör a Gödörben.
- BÉKÉSCSABA
Szeptember 5., péntek
20.30: T. Rogers Blues Band: Csabai Csípős Blues Klub a Nádas sörözőben.
Szeptember 6., szombat
10.00: 50 kilogramm paradicsom teremhet egy négyzetméteren –Lehoczkiné Megyik Erika előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
10.30-14.00: Jótékonysági kerékpártúra a Lencsési Általános Iskolától a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz, majd vissza.
12.00-17.00: Terítéken az egészség a Munkácsy Emlékházban.
14.00-19.00: Lencsési családi nap a Szabó Pál téren.
14.00-17.00: Rongyhorgolás a Békés Megyei Könyvtárban.
16.00-18.30: Bábozda – A Békéscsabai Napsugár Bábszínház évadindítója a bábszínháznál.
17.00-18.30: A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar hangversenye az evangélikus nagytemplomban.
17.00-23.00: Nyárzáró grillezés a Munkácsy Emlékháznál.
19.00: Bankrupt, Stifler Mamája és Pinkpunkrz a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.
Szeptember 8., hétfő
16.00: Az én Balkánom – az evangélikus gimnázium fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Szeptember 9., kedd
16.30: Őseink nyomában – a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rendezvénye a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: Vanek Virág és Éles Balázs fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Szeptember 10., szerda
15.00-17.00: Netrevalók - Informatikai segítségnyújtás a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: Időlenyomatok – Imre György kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Békéstáji Galériában.
Szeptember 11., csütörtök
16.30: A Jókai színház évadnyitó gálaműsora a teátrum előtti téren.
17.00: Kapcsolatok 2. – a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
19.00: Férjek a slamasztikában – Avagy ártatlanok? – vígjáték a Csabagyöngye Kulturális Központban.
- GYULA
Szeptember 5., péntek
16.00: Honvédtisztek a Várkertben. A sétán az 1849. augusztusi fegyverletétel helyszíneit járják végig, megidézve a szereplőket, felidézve az eseményeket.
Szeptember 6., szombat
Reggeltől egész nap: Németvárosi Szilvalekvárfőzés a Máriás házban.
7.30: IX. Családi piknik a Wesselényi-tónál. Benne: Lecsófőző verseny, 15.00: Bunyós Pityu, 16.00: Rony.
9.00: Veterán Járműves Családi Nap az M44 Truck Centerben.
10.00: Programok a várban. Benne: 10.00: Tűzben edzett – működő kovácsműhely, 11.00: Solymászbemutató, 12.30: Szablyavívás.
11.00: Kisgazda Polgári Egyesület — Országos Gyűlés és Gazdatalálkozó a Tündérkertben.
11.00, 12.00, 13.00: Pincetárlat – Török kori holttestek nyomában az Almásy-kastélyban.
18.30: A kastély gyertyafényben az Almásy-kastélyban.
19.30: Gyertyafényes tárlatvezetés a várban.
20.00: Illúzió Zéró koncert.
Szeptember 7., vasárnap
11.00: Kastélytúra Tacskó Döncivel az Almásy-kastélyban.
11.30: Fegyversimogató a várban.
Szeptember 10., szerda
16.30: Varázsének Imi bácsival az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
- KAMUT
Szeptember 5-6., péntek-szombat
Folyamatosan: Falunapok a művelődési ház parkjában.
- KUNÁGOTA
Szeptember 5-7., péntek-vasárnap
20.00: VI. Kunfeszt az Árpád utca 63. szám alatt.
- MEZŐBERÉNY
Szeptember 5., péntek
15.00: II. Ipartestületek fesztiválja a Tópart vendéglőben.
Szeptember 6., szombat
10.30: II. Ipartestületek fesztiválja a Tópart vendéglőben. Benne: Ipartestületek felvonulása, emléktábla-avatás, tablóavatás.
12.00: Az 1951-ben Budapestről kitelepített családokra és az őket emberséggel befogadó mezőberényiekre emlékeznek a Kitelepítési emlékműnél.
Szeptember 7., vasárnap
18.00: Kék róka - színházi előadás az Orlai házban.
Szeptember 11., csütörtök
17.00: Családfakutatás kezdőknek. Gurzó Klára előadása a muzeális gyűjteményben.
- MEZŐKOVÁCSHÁZA
Szeptember 7., vasárnap
6.00: Búcsú és kirakodóvásár az Alkotmány utca területén lezárással.
Szeptember 10., szerda
17.30: Házhoz megy az operett programban a Te rongyos élet című előadás a Kalocsa Róza Művelődési Központban.
- NAGYSZÉNÁS
Szeptember 6., szombat
8.00: Mozogj! Főzz! Bulizz! - családi nap, főzőverseny, pálinkaminősítés a parkfürdőben.
10.00: A Tulipán Foltvarró Klub kreatív kiállításának a megnyitója a helyi művelődési házban.
Szeptember 7., vasárnap
19.00: Teljes holdfogyatkozás a Mira Csillagászati Egyesülettel a Kiss György Csillagda udvarán.
- OROSHÁZA
Szeptember 5., péntek
14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban
15.00: Babára várva című szülésfelkészítő program az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet szakrendelőjének III. emeleti nagy tárgyalójában.
Szeptember 6., szombat
9.00: Jubileumi, 25. modellrepülőnap az Orosházi Városi Modellező SK szervezésében a reptéren.
20.00: Tűzkerék koncert a Rock Klubban.
Szeptember 10., szerda
16.00: A nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a városi könyvtárban.
- SZABADKÍGYÓS
Szeptember 6., szombat
18.00: Szicsek Margit előadása a lélek erejéről a Wenckheim-kastélyban.
- TÓTKOMLÓS
Szeptember 7., vasárnap
15.00: Mária emlékhely felszentelésének XI. évfordulója alkalmából ünnepség.
