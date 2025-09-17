47 perce
Egy nap, amikor ingyen szállhat fel a kisvonatokra
Hétvégén jön Békéscsabán, a vasutas művelődési házban és a vasútállomáson a nemzetközi vasútmodell-kiállítás és a mozdonyparádé. Ehhez kapcsolódóan az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot tart szeptember 20-án, szombaton 10 és 18 óra között az AKGV Kígyósi úti telephelyén.
Több mint száz iparvasúti jármű található az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak Kígyósi úti telephelyén, amelyeket a szeptember 20-ai, szombati nyílt nap során meg lehet nézni, sőt, a pályahálózat 150 méteres szakaszán vonatozási lehetőséget is kínálnak az ingyenes program keretében az érdeklődőknek – ismertette az AKGV csapata nevében Józsa István Soma, a Téglagyár- és Iparvasút-történeti Egyesület elnöke.
Számos ingyenes programot kínál az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata
A nyílt napon emellett kipróbálhatók a régi játszótéri játékok, megtekinthető a régi téglagyári képekből és emléktárgyakból álló kiállítás, szemügyre lehet venni a Barkas és a Żuk típusú kisteherautókat – ismertették az AKGV Facebook-oldalán.
A Kígyósi úti helyszín többféleképpen is megközelíthető, kisvonat is megy
A Kígyósi úti helyszín többféleképpen is megközelíthető. Azok, akik a vasútmodell-kiállításra jegyet váltanak, a vasutas művelődési háztól Dottó kisvonattal ingyen juthatnak el az AKGV telephelyére. A kisvonat 10 és 16 óra között minden egész órakor indul.
