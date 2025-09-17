szeptember 17., szerda

Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak

2 órája

Egy nap, amikor ingyen szállhat fel a kisvonatokra

Hétvégén jön Békéscsabán, a vasutas művelődési házban és a vasútállomáson a nemzetközi vasútmodell-kiállítás és a mozdonyparádé. Ehhez kapcsolódóan az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot tart szeptember 20-án, szombaton 10 és 18 óra között az AKGV Kígyósi úti telephelyén.

Licska Balázs

Több mint száz iparvasúti jármű található az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak Kígyósi úti telephelyén, amelyeket a szeptember 20-ai, szombati nyílt nap során meg lehet nézni, sőt, a pályahálózat 150 méteres szakaszán vonatozási lehetőséget is kínálnak az ingyenes program keretében az érdeklődőknek – ismertette az AKGV csapata nevében Józsa István Soma, a Téglagyár- és Iparvasút-történeti Egyesület elnöke.

Nyílt napot tart az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak
Nyílt napot tartanak az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak (AKGV) Kígyósi úti telephelyén. Fotó: AKGV Facebook-oldala

Számos ingyenes programot kínál az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata

A nyílt napon emellett kipróbálhatók a régi játszótéri játékok, megtekinthető a régi téglagyári képekből és emléktárgyakból álló kiállítás, szemügyre lehet venni a Barkas és a Żuk típusú kisteherautókat – ismertették az AKGV Facebook-oldalán.

A Kígyósi úti helyszín többféleképpen is megközelíthető, kisvonat is megy

A Kígyósi úti helyszín többféleképpen is megközelíthető. Azok, akik a vasútmodell-kiállításra jegyet váltanak, a vasutas művelődési háztól Dottó kisvonattal ingyen juthatnak el az AKGV telephelyére. A kisvonat 10 és 16 óra között minden egész órakor indul.

 

 

