Igazi sztárparádé és vízi élmények zárják az augusztust Békésben
Bár a nyári szünet utolsó időszaka jön, a következő napok is bővelkednek a különleges eseményekben. Programajánlókban a rendezvények között szemezgettünk.
Békésen most jön a nyár nagy dobása, egy remek háromnapos program a Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval. A Gyulai Várfürdőben két nagy program is lesz a hétvégén, Békéscsabán, illetve Békés vármegye számos településén ugyancsak számos érdekesség várja az érdeklődőket.
Programok sora, Békés lesz a fesztivál főváros a hétvégén
BATTONYA
Augusztus 22. Péntek
19.00: Kultúrterasz a Koronánál. Láda Mihály zenél.
BÉKÉS
Augusztus 22., péntek
8.00: Madzagfalvi Napok. Ízelítő a programból: 8.00-17.00: Madzagfalvi Retro Véradás a Barta udvarban. 15.00: A Békési Helyi értékek kiállítás és a 27. Madzagfalvi Napok megnyitója a Békési Galériában.
Könnyűzenei programok pénteken
- 17.00: Bódi Csabi.
- 18.00: Peter Sramek.
- 18.45: AK26.
- 19.30: Lmen Prala.
- 20.45: Dzsúdló élőkoncert.
- 22.30: D Session.
- 0.00: Willcox, 1.00: Czaga.
Augusztus 23., szombat
8.00: Madzagfalv Napok, egész napos program. Benne: 8.00-17.00: Madzagfalvi Véradás. 16.30: Motoros felvonulás a Barta udvartól. 17.00: Buborék együttes, 18.00: Serbán Attila musicalénekes, 19.20: Ádám és Éva a Neoton Famíliából. 20.45: Wellhello – élőkoncert, 22.30: Dj Coby, 23.30: Erős vs Spigiboy, 1.00: Dj Dominique.
Augusztus 24., vasárnap
Madzagfalvi Napok egész nap. Ízelítő a programból. 8.00-14.00: Békési Ízek Utcája főzőverseny a Rendezvény téren. Közben zenél a Sztojka Zenekar. 15.30: Dankó Szilvi, 16.15: Dupla Kávé, 17.30: Lagzi Lajcsi.
BÉKÉSCSABA
Augusztus 22., péntek
19.00: Ed Pihilips and the Memphis Patrol a Csabagyöngyében.
Augusztus 23., szombat
9.00: Nyitott Tanya Udvar – Tanyasi Gasztronómia a Remonda tanyán.
11.00: Japán nap a Munkácsy Múzeumban.
14.00: Egészség utca Békéscsabán, a Szent István téren.
16.00: BMX best trick verseny, pörgős jam session, jó hangulat és óriási afterparty a BMX, skate parkban.
19.00: Nyárvégi Hangkavalkád Fesztivál – Luis Fernando Pérez zongoraestje a zeneiskolában.
Augusztus 24., vasárnap
11.00: Háromföldi Históriák - Simándi László mesemondó programja a Meseházban.
18.00: Nyárbúcsúztató operettgála a Szent István téren.
Augusztus 25., hétfő
19.00: Gulyás Márta és vendégei, Császár Zsuzsanna zongoraművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar tanára, és Kovács Judit zongoraművész koncertje a zeneiskolában.
Augusztus 27., kedd
19.00: AL.Ehtifal Project | LIVE @Meseházban.
19.00: Hajtman Ildikó és Gál Csaba a Stég Klasszik színpadán.
Augusztus 28., csütörtök
19.00: Világfa Zenekar koncertje a Csabagyöngyében.
DÉVAVÁNYA
Augusztus 23., szombat
15.30: Roma hagyományőrző nap a Művészetek Házában.
GYOMAENDRŐD
Augusztus 23., szombat
16.00: Zene és Költészet – Bátki-Fazekas Zoltán operaénekes műsora az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben.
Augusztus 28., csütörtök
17.00: VII. Nyár Végi Estike a Határ Győző Városi Könyvtárban. A Voice & Piano műsorral fellép Mészáros Tamás és Lőrincz Ádám.
Augusztus 28-30., csütörtök-szombat
III. "Generációs strandolás" Gyomán a Hármas-Körös szabadstrandján.
Gyulán már töltik a vízipisztolyokat
GYULA
Augusztus 22., péntek
9.00: HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság a várkertben.
Délután III. Zumba Festival a Vigadóban.
19.30: Kis Barnabás koncertje a Rondellán.
20.00: Strict Leader koncert a Rondellán.
20.00: Day by Day koncert a Hídfőben.
21.00: Dirty Slippers koncert a Rondellán.
Augusztus 23., szombat
9.30: HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság a várkertben.
11.00: III. Zumba Festival Gyula a Gyulai Várfürdőben.
14.00: III. Országos Vízipisztoly Csata a Gyulai Várfürdőben.
18.00: III. Zumba Festival Gyula a Vigadóban.
20.00: Tornóczky All Access koncert.
20.30: III. Zumba Festival Gyula – After Party a Gyulai Várfürdő AquaPalotájában.
Augusztus 24., vasárnap
9.00: HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság - távlövő világbajnokság a Steigervald-tanyán.
11.00: III. Zumba Festival Gyula a Gyulai Várfürdőben.
Augusztus 25., hétfő
19.00: Furi Feri Band koncertje a Világóránál.
Augusztus 26., kedd
20.00: Skorka Blue koncert a Rondella Teraszon.
Augusztus 27., szerda
19.00: A Végvár Táncegyüttes bemutatója a Harruckern téren.
Augusztus 28., csütörtök
18.00: Szabadfestés a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival. Válogatás a 40 éves a Székely Aladár Fotóklub munkáiból
19.00 Zenevarázslat – Ifjú gyulai virtuózok koncertje Szabó Botond – gitár, Laszli Soma – zongora a Szent Miklós parkban.
KEVERMES
Augusztus 23., szombat
10.30: Falunap főzőversennyel, közönségprogramokkal, 20.00: Matyi és a hegedűs, 21.00: Mihályfi Luca koncertje, 22.00: Tűz- és lézer show.
MEZŐBERÉNY
Augusztus 23., szombat
14.00: Fúvóskoncert a Kálmán fürdőben.
NAGYBÁNHEGYES
Augusztus 23., szombat
17.00: Nemzetközi szlovák képzőművészeti alkotótábor záró kiállítása a Nova Dedinka színjátszó csoport közreműködésével az Erzsébet királyné utca 36. szám alatt.
OROSHÁZA
Augusztus 22. péntek
18.00: Zenés áhítat a békéért a Jézus Szíve templomban.
Augusztus 23., szombat
8.00: Hajómodellek a tavon, 10.00: Jestski, 11.00: Orosházi Fúvószenekar koncertje.
14.00: Országos Vízipisztoly csata és rekordkísérlet Gyopárosfürdőn.
16.00: Sörpiknik, élő zene.
21.00: Mamma mia! nyáresti mozi a Bárka teraszon.
Augusztus 28., csütörtök
16.00: Nem lehet csoda nélkül élni című kiállítás a Városi Képtárban.
