Programok

1 órája

Igazi sztárparádé és vízi élmények zárják az augusztust Békésben

Címkék#koncertekre#fesztivál#sztárparádé#programajánló

Bár a nyári szünet utolsó időszaka jön, a következő napok is bővelkednek a különleges eseményekben. Programajánlókban a rendezvények között szemezgettünk.

Beol.hu

Békésen most jön a nyár nagy dobása, egy remek háromnapos program a Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval. A Gyulai Várfürdőben két nagy program is lesz a hétvégén, Békéscsabán, illetve Békés vármegye számos településén ugyancsak számos érdekesség várja az érdeklődőket.  

Programajánló Békésben: nézzük, milyen szórakozás vár ránk
Békés vármegye több fürdője is készül a III. Országos Vízipisztoly Csatára. Gyulán és Gyopárosfürdőn is töltik már a vízipisztolyokat, az időjárás-előrejelzést nézve reméljük, nem „fagy bele” a víz.
Fotó: MW-archív

Programok sora, Békés lesz a fesztivál főváros a hétvégén

BATTONYA

Augusztus 22. Péntek

19.00: Kultúrterasz a Koronánál. Láda Mihály zenél.

BÉKÉS

Augusztus 22., péntek

8.00: Madzagfalvi Napok. Ízelítő a programból: 8.00-17.00: Madzagfalvi Retro Véradás a Barta udvarban. 15.00: A Békési Helyi értékek kiállítás és a 27. Madzagfalvi Napok megnyitója a Békési Galériában.

Könnyűzenei programok pénteken

  • 17.00: Bódi Csabi. 
  • 18.00: Peter Sramek. 
  • 18.45: AK26. 
  • 19.30: Lmen Prala. 
  • 20.45: Dzsúdló élőkoncert. 
  • 22.30: D Session. 
  • 0.00: Willcox, 1.00: Czaga.

Augusztus 23., szombat

8.00: Madzagfalv Napok, egész napos program. Benne: 8.00-17.00: Madzagfalvi Véradás. 16.30: Motoros felvonulás a Barta udvartól. 17.00: Buborék együttes, 18.00: Serbán Attila musicalénekes, 19.20: Ádám és Éva a Neoton Famíliából. 20.45: Wellhello – élőkoncert, 22.30: Dj Coby, 23.30: Erős vs Spigiboy, 1.00: Dj Dominique.

Augusztus 24., vasárnap

Madzagfalvi Napok egész nap. Ízelítő a programból. 8.00-14.00: Békési Ízek Utcája főzőverseny a Rendezvény téren. Közben zenél a Sztojka Zenekar. 15.30: Dankó Szilvi, 16.15: Dupla Kávé, 17.30: Lagzi Lajcsi.

BÉKÉSCSABA

Augusztus 22., péntek

19.00: Ed Pihilips and the Memphis Patrol a Csabagyöngyében.

Augusztus 23., szombat

9.00: Nyitott Tanya Udvar – Tanyasi Gasztronómia a Remonda tanyán.

11.00: Japán nap a Munkácsy Múzeumban.

14.00: Egészség utca Békéscsabán, a Szent István téren.

16.00: BMX best trick verseny, pörgős jam session, jó hangulat és óriási afterparty a BMX, skate parkban.

19.00: Nyárvégi Hangkavalkád Fesztivál – Luis Fernando Pérez zongoraestje a zeneiskolában.

Augusztus 24., vasárnap

11.00: Háromföldi Históriák - Simándi László mesemondó programja a Meseházban.

18.00: Nyárbúcsúztató operettgála a Szent István téren.

Augusztus 25., hétfő

19.00: Gulyás Márta és vendégei, Császár Zsuzsanna zongoraművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar tanára, és Kovács Judit zongoraművész koncertje a zeneiskolában.

Augusztus 27., kedd

19.00: AL.Ehtifal Project | LIVE @Meseházban.

19.00: Hajtman Ildikó és Gál Csaba a Stég Klasszik színpadán.

Augusztus 28., csütörtök

19.00: Világfa Zenekar koncertje a Csabagyöngyében.

DÉVAVÁNYA

Augusztus 23., szombat

15.30: Roma hagyományőrző nap a Művészetek Házában.

GYOMAENDRŐD

Augusztus 23., szombat

16.00: Zene és Költészet – Bátki-Fazekas Zoltán operaénekes műsora az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben.

Augusztus 28., csütörtök

17.00: VII. Nyár Végi Estike a Határ Győző Városi Könyvtárban. A Voice & Piano műsorral fellép Mészáros Tamás és Lőrincz Ádám.

Augusztus 28-30., csütörtök-szombat

III. "Generációs strandolás" Gyomán a Hármas-Körös szabadstrandján.

Gyulán már töltik a vízipisztolyokat

GYULA

Augusztus 22., péntek

9.00: HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság a várkertben.

Délután III. Zumba Festival a Vigadóban.

19.30: Kis Barnabás koncertje a Rondellán.

20.00: Strict Leader koncert a Rondellán.

20.00: Day by Day koncert a Hídfőben.

21.00: Dirty Slippers koncert a Rondellán.

Augusztus 23., szombat

9.30: HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság a várkertben.

11.00: III. Zumba Festival Gyula a Gyulai Várfürdőben.

14.00: III. Országos Vízipisztoly Csata a Gyulai Várfürdőben.

18.00: III. Zumba Festival Gyula a Vigadóban.

20.00: Tornóczky All Access koncert.

20.30: III. Zumba Festival Gyula – After Party a Gyulai Várfürdő AquaPalotájában.

Augusztus 24., vasárnap

9.00: HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság - távlövő világbajnokság a Steigervald-tanyán.

11.00: III. Zumba Festival Gyula a Gyulai Várfürdőben.

Augusztus 25., hétfő

19.00: Furi Feri Band koncertje a Világóránál.

Augusztus 26., kedd

20.00: Skorka Blue koncert a Rondella Teraszon.

Augusztus 27., szerda

19.00: A Végvár Táncegyüttes bemutatója a Harruckern téren.

Augusztus 28., csütörtök

18.00: Szabadfestés a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival. Válogatás a 40 éves a Székely Aladár Fotóklub munkáiból

19.00 Zenevarázslat – Ifjú gyulai virtuózok koncertje Szabó Botond – gitár, Laszli Soma – zongora a Szent Miklós parkban.

KEVERMES

Augusztus 23., szombat

10.30: Falunap főzőversennyel, közönségprogramokkal, 20.00: Matyi és a hegedűs, 21.00: Mihályfi Luca koncertje, 22.00: Tűz- és lézer show.

MEZŐBERÉNY

Augusztus 23., szombat

14.00: Fúvóskoncert a Kálmán fürdőben.

NAGYBÁNHEGYES

Augusztus 23., szombat

17.00: Nemzetközi szlovák képzőművészeti alkotótábor záró kiállítása a Nova Dedinka színjátszó csoport közreműködésével az Erzsébet királyné utca 36. szám alatt.

OROSHÁZA

Augusztus 22. péntek

18.00: Zenés áhítat a békéért a Jézus Szíve templomban.

Augusztus 23., szombat

8.00: Hajómodellek a tavon, 10.00: Jestski, 11.00: Orosházi Fúvószenekar koncertje.

14.00: Országos Vízipisztoly csata és rekordkísérlet Gyopárosfürdőn.

16.00: Sörpiknik, élő zene.

21.00: Mamma mia! nyáresti mozi a Bárka teraszon.

Augusztus 28., csütörtök

16.00: Nem lehet csoda nélkül élni című kiállítás a Városi Képtárban.

 

 

