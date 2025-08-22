Igazi sztárparádé és vízi élmények zárják az augusztust Békésben

Békésen most jön a nyár nagy dobása, egy remek háromnapos program a Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval. A Gyulai Várfürdőben két nagy program is lesz a hétvégén, Békéscsabán, illetve Békés vármegye számos településén ugyancsak számos érdekesség várja az érdeklődőket.

Békés vármegye több fürdője is készül a III. Országos Vízipisztoly Csatára. Gyulán és Gyopárosfürdőn is töltik már a vízipisztolyokat, az időjárás-előrejelzést nézve reméljük, nem „fagy bele” a víz.

Fotó: MW-archív

Programok sora, Békés lesz a fesztivál főváros a hétvégén

BATTONYA

Augusztus 22. Péntek

19.00: Kultúrterasz a Koronánál. Láda Mihály zenél.

BÉKÉS

Augusztus 22., péntek

8.00: Madzagfalvi Napok. Ízelítő a programból: 8.00-17.00: Madzagfalvi Retro Véradás a Barta udvarban. 15.00: A Békési Helyi értékek kiállítás és a 27. Madzagfalvi Napok megnyitója a Békési Galériában.

Könnyűzenei programok pénteken

17.00: Bódi Csabi.

18.00: Peter Sramek.

18.45: AK26.

19.30: Lmen Prala.

20.45: Dzsúdló élőkoncert.

22.30: D Session.

0.00: Willcox, 1.00: Czaga.

Augusztus 23., szombat

8.00: Madzagfalv Napok, egész napos program. Benne: 8.00-17.00: Madzagfalvi Véradás. 16.30: Motoros felvonulás a Barta udvartól. 17.00: Buborék együttes, 18.00: Serbán Attila musicalénekes, 19.20: Ádám és Éva a Neoton Famíliából. 20.45: Wellhello – élőkoncert, 22.30: Dj Coby, 23.30: Erős vs Spigiboy, 1.00: Dj Dominique.

Augusztus 24., vasárnap

Madzagfalvi Napok egész nap. Ízelítő a programból. 8.00-14.00: Békési Ízek Utcája főzőverseny a Rendezvény téren. Közben zenél a Sztojka Zenekar. 15.30: Dankó Szilvi, 16.15: Dupla Kávé, 17.30: Lagzi Lajcsi.

BÉKÉSCSABA

Augusztus 22., péntek

19.00: Ed Pihilips and the Memphis Patrol a Csabagyöngyében.

Augusztus 23., szombat

9.00: Nyitott Tanya Udvar – Tanyasi Gasztronómia a Remonda tanyán.

11.00: Japán nap a Munkácsy Múzeumban.

14.00: Egészség utca Békéscsabán, a Szent István téren.

16.00: BMX best trick verseny, pörgős jam session, jó hangulat és óriási afterparty a BMX, skate parkban.

19.00: Nyárvégi Hangkavalkád Fesztivál – Luis Fernando Pérez zongoraestje a zeneiskolában.

Augusztus 24., vasárnap

11.00: Háromföldi Históriák - Simándi László mesemondó programja a Meseházban.

18.00: Nyárbúcsúztató operettgála a Szent István téren.