Hiába kopogtat a szeptember, folytatódik a programok sora

Címkék#koncertekre#rendezvény#utcabál#programajánló

Bár a vakáció utolsó napjaiba léptünk, a következő napokban és szeptember elején sem kell unatkozni Békés vármegye településen. Rengeteg rendezvény, esemény és érdekesség várja az érdeklődőket, amelyeket programajánlónkban gyűjtöttük össze.

Beol.hu

A következő napokban is olyan rendezvények lesznek Békés vármegye településein, amelyek méltán tartanak számot az érdeklődésre, itt a programajánlónk.  

Számos program vár ránk Békésben
A Vadállatok birodalma – Állatkertek éjszakája elnevezésű program ezúttal is számos izgalmas élményt tartogat a szarvasi Körösvölgyi Állatparkban. Fotó: Bnecsik Antal Zsolt

Programajánló a következő napokra

BÉKÉSCSABA

Augusztus 29., péntek

16.00: Mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadások a TIT Körösök Vidéke Egyesület Damjanich utcai székházában.

17.00: A BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium fotográfus szakának kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

18.00: Mezőmegyer2 – Boldog Gusztáv fotókiállítása a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban.

19.00: Zongoristák párbeszéde, fellép Gál Csaba, Rázga Áron és Vozár M. Krisztián a Rózsakert piac emeletén.

Augusztus 30., szombat

13.00-19.00: Ingyenes a kalandpark a CsabaParkban a békéscsabai gyermekeknek 14 éves korig.

17.00: GerlaFeszt Gerlán, benne: 22.00: utcabál a Laguna előtt.

17.00: Ingyenes kerékpáros túra a jaminai bányatavakhoz a Tourinform-iroda elől.

20.00: Borsodi Blue & Zsombok Réka a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.

Augusztus 31., vasárnap

19.00: A remény zarándokai – beszélgetés a belvárosi római katolikus templom mögötti közösségi teremben.

Szeptember 1., hétfő

17.00: Egyed-nap az Öregháznál, az evangélikus nagytemplom mögött.

Szeptember 2., kedd

18.00: Békéscsabai Irodalmi Estek a békéscsabai piacon, vendég: Varga Viktor.

Szeptember 3., szerda

17.00: Benczúr-Benke Mária festőművész kiállításának megnyitója a Békés Megyei Könyvtárban.

Szeptember 4., csütörtök

17.00: L. Deák Réka látványtervező egyéni kiállítása a Napsugár bábszínházban.

19.00: Jazz-csütörtök a Meseházban, fellép a Serei Dániel Refrection.

DÉVAVÁNYA

Augusztus 30., szombat

20.00: Vízimozi a Dévaványai Gyógyfürdőben.

GYOMAENDRŐD

Augusztus 28-30., csütörtök-szombat

III. "Generációs strandolás" Gyomán a Hármas-Körös szabadstrandján.

Augusztus 29., péntek

18.00: Öregszőlőtől a Balázs Béla-díjig az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben. Vendég: Gurbán Miklós operatőr.

Szeptember 3., szerda

17.00: Grilldesszertek Farkasinszki Ildikóval. Könyvbemutató és közönségtalálkozó a Határ Győző Városi Könyvtárban.

Szeptember 4., csütörtök

18.00: Kállai100. Emlékév – Filmvetítés: A legényanya című film a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Házban.

Gyula városában utcabál is lesz

GYULA

Augusztus 29., péntek

19.00: Kék Mandarin koncert a Rondella teraszon.

20.30: Hardware koncert a Rondella teraszon.

Augusztus 30., szombat

8.00: Szeretet szombat a gyulai piactéren – ingyenes adománybörze.

9.00: IX. Suliindító buli a várkertben.

19.00: PowerBeat Ütőegyüttes koncert a Rondella teraszon.

20.30: Nyárzáró utcabál a Rondellán.

MEZŐBERÉNY

Augusztus 30., szombat

10.30: Szlovák kórusok, pávakörök és citerazenekarok minősítő versenye a művelődési központban.

OROSHÁZA

Augusztus 29., péntek

14.00: Xbox-délutánt tartanak a Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában.

19.00: Élő zenés fröccsterasz a Petőfi Művelődési Központ teraszán. Zenél a BLONDIE AND THE TRIP: Szőke Misi és barátai.

Augusztus 30., szombat

10.00: Nyárbúcsúztató fesztivál Gyopárosfürdőn.

19.00:  Vízió koncert a Rock Klubban.

SZARVAS

Augusztus 30., szombat

15.00-20.00: Vadállatok birodalma – Állatkertek éjszakája a Körösvölgyi Állatparkban.

21.00-02.00: Retro nyárzáró éjszakai fürdő a Szent Klára Gyógyfürdőben.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
