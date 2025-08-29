4 órája
Hiába kopogtat a szeptember, folytatódik a programok sora
Bár a vakáció utolsó napjaiba léptünk, a következő napokban és szeptember elején sem kell unatkozni Békés vármegye településen. Rengeteg rendezvény, esemény és érdekesség várja az érdeklődőket, amelyeket programajánlónkban gyűjtöttük össze.
A következő napokban is olyan rendezvények lesznek Békés vármegye településein, amelyek méltán tartanak számot az érdeklődésre, itt a programajánlónk.
Programajánló a következő napokra
BÉKÉSCSABA
Augusztus 29., péntek
16.00: Mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadások a TIT Körösök Vidéke Egyesület Damjanich utcai székházában.
17.00: A BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium fotográfus szakának kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
18.00: Mezőmegyer2 – Boldog Gusztáv fotókiállítása a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban.
19.00: Zongoristák párbeszéde, fellép Gál Csaba, Rázga Áron és Vozár M. Krisztián a Rózsakert piac emeletén.
Augusztus 30., szombat
13.00-19.00: Ingyenes a kalandpark a CsabaParkban a békéscsabai gyermekeknek 14 éves korig.
17.00: GerlaFeszt Gerlán, benne: 22.00: utcabál a Laguna előtt.
17.00: Ingyenes kerékpáros túra a jaminai bányatavakhoz a Tourinform-iroda elől.
20.00: Borsodi Blue & Zsombok Réka a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán.
Augusztus 31., vasárnap
19.00: A remény zarándokai – beszélgetés a belvárosi római katolikus templom mögötti közösségi teremben.
Szeptember 1., hétfő
17.00: Egyed-nap az Öregháznál, az evangélikus nagytemplom mögött.
Szeptember 2., kedd
18.00: Békéscsabai Irodalmi Estek a békéscsabai piacon, vendég: Varga Viktor.
Szeptember 3., szerda
17.00: Benczúr-Benke Mária festőművész kiállításának megnyitója a Békés Megyei Könyvtárban.
Szeptember 4., csütörtök
17.00: L. Deák Réka látványtervező egyéni kiállítása a Napsugár bábszínházban.
19.00: Jazz-csütörtök a Meseházban, fellép a Serei Dániel Refrection.
DÉVAVÁNYA
Augusztus 30., szombat
20.00: Vízimozi a Dévaványai Gyógyfürdőben.
GYOMAENDRŐD
Augusztus 28-30., csütörtök-szombat
III. "Generációs strandolás" Gyomán a Hármas-Körös szabadstrandján.
Augusztus 29., péntek
18.00: Öregszőlőtől a Balázs Béla-díjig az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben. Vendég: Gurbán Miklós operatőr.
Szeptember 3., szerda
17.00: Grilldesszertek Farkasinszki Ildikóval. Könyvbemutató és közönségtalálkozó a Határ Győző Városi Könyvtárban.
Szeptember 4., csütörtök
18.00: Kállai100. Emlékév – Filmvetítés: A legényanya című film a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Házban.
Gyula városában utcabál is lesz
GYULA
Augusztus 29., péntek
19.00: Kék Mandarin koncert a Rondella teraszon.
20.30: Hardware koncert a Rondella teraszon.
Augusztus 30., szombat
8.00: Szeretet szombat a gyulai piactéren – ingyenes adománybörze.
9.00: IX. Suliindító buli a várkertben.
19.00: PowerBeat Ütőegyüttes koncert a Rondella teraszon.
20.30: Nyárzáró utcabál a Rondellán.
MEZŐBERÉNY
Augusztus 30., szombat
10.30: Szlovák kórusok, pávakörök és citerazenekarok minősítő versenye a művelődési központban.
OROSHÁZA
Augusztus 29., péntek
14.00: Xbox-délutánt tartanak a Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában.
19.00: Élő zenés fröccsterasz a Petőfi Művelődési Központ teraszán. Zenél a BLONDIE AND THE TRIP: Szőke Misi és barátai.
Augusztus 30., szombat
10.00: Nyárbúcsúztató fesztivál Gyopárosfürdőn.
19.00: Vízió koncert a Rock Klubban.
SZARVAS
Augusztus 30., szombat
15.00-20.00: Vadállatok birodalma – Állatkertek éjszakája a Körösvölgyi Állatparkban.
21.00-02.00: Retro nyárzáró éjszakai fürdő a Szent Klára Gyógyfürdőben.
Egy anya figyelmeztet a brutális veszélyre: így tört el a kislánya állkapcsa
Rákérdeztünk a körforgalmat díszítő kismotorra – meg is történt, aminek meg kellett történnie