Programok sora forrósítja a nyárestéket

DOMBEGYHÁZ

Augusztus 11., hétfő

10.00: Gyermekek kézműves foglalkozása a könyvtárban.

GYOMAENDRŐD

Augusztus 8., péntek

21.00: X. Hullócsillagok Éjszakája – a réten és a vízen a Csicsergő vízitúra megállóhely és horgásztanyán.

21.00: Éjszakai hajókirándulás a Hármas-Körösön a Csicsergő vízitúra megállóhely és horgásztanyánál.

Augusztus 9., szombat

10.00: Mozgáskorlátozottak Gyomaendrődi napja a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Házban.

14.00: Itt forgatták filmtúra: Sátántangó. Indulás, érkezés: Csicsergő Vízitúra Megállóhely és Horgásztanya. Program: 14:00-től helyszín bejárás biciklivel Klimó Krisztián helyi lakos vezetésével. 20:30-tól filmvetítés (04:00-ig).

20.00: Hódnéző hajótúra a Csicsergő vízitúra megállóhely és horgásztanyánál.

GYULA

Augusztus 8., péntek

20.00: REVIZOR – РЕВІЗОР a Várszínpadon.

Augusztus 9., szombat

20.00: Verne Gyula, Lóci játszik, Divinyi Réka: 80 nap alatt a Föld körül – A TRIP, a Kult2, és a Gold Record Music közös produkciója a Tószínpadon.

20.00: Djentries koncert a Hídfőben.

Augusztus 10., vasárnap

18.00: Thuróczy Katalin, Arany Tamás: Piroska és a Farkas Kerekerdőben – A Múzsák Társulat előadása a Várszínpadon.

Augusztus 11., hétfő

19.00: Téglás zenekar élő népzenei koncertje a Világóránál.

Augusztus 13., szerda

19.00: Senior 60+ Tánccsoport bemutatója a Harruckern téren.

Augusztus 14., csütörtök

18:00 Szabadfestés a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival. Válogatás a 40 éves a Székely Aladár Fotóklub munkáiból a Szent Miklós Parkban.

19.00: Lackás Akusztik koncert a Szent Miklós parkban.

19.00-23.00: EXPEDITION BY NIGHT

Gyula két ikonikus kiállítóhelyét kínálják ebben a különleges időpontban. Az ajánlat nemcsak élményszerűségében, de árában és nyitvatartásában is bőven felveszi a versenyt más esti programmal. A látogató a gyulai vár és az Almásy-kastély minden látogatható részét bejárhatja, a kastély időszaki kiállítását is.

KÉTEGYHÁZA

Augusztus 8-9. péntek, szombat