Programok sora forrósítja a nyárestéket
Több rendezvényen is kikapcsolódhatunk következő napokban Békés vármegyében. Érdemes szétnézni a kínálatban, hiszen minden korosztály találhat magának kedvére valót. Elhoztuk a programajánlót a többi között Békéscsaba, Gyula és Békésszentandrás felhozatalával.
BATTONYA
Augusztus 8., péntek
19.00: Kultúrterasz a Korona vendéglőnél. A jó hangulatról gondoskodik: Fábián Ferenc.
BÉKÉS
Augusztus 9., szombat
18.00-tól Programok a kikötőben. Benne: 18.00: KvízEst, a retró hangulat jegyében, 20.00: DokkMozi: Üvegtigris vetítés, 22.00: KörösParty napfelkeltéig, DJ Banikkal.
BÉKÉSCSABA
Augusztus 7-9., csütörtök-szombat
16:00-tól éjszakákba nyúlóan: IV. Viharsarki rockfesztivál a Pósteleki Szabadidőparkban.
Augusztus 8., péntek
20:00 Salsa-éjszaka a Salsa Műhely szervezésében a Csabai Rendezvénypajtában.
Augusztus 9., szombat
18:00 Guruló Cirkusz a Mikropódium Családi Bábszínház előadásában a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban.
19.00: Magda Dávid orgonaművész, zeneszerző koncertje a Páduai Szent Antal társszékesegyházban.
Augusztus 12., kedd
15.00: Fantasy ékszerkészítő workshop a Békés Megyei Könyvtárban levegőn száradó gyurmából. A foglalkozást 14 éven felülieknek ajánlják.
Augusztus 13., szerda
14.00: Családi mandalaszínezés a Békés Megyei Könyvtár Digilaborjában.
BÉKÉSSÁMSON
Augusztus 9., szombat
10:00 Falunap versenyekkel, majd 16.30-tól fellépők érkeznek, a tótkomlósi fúvósok, Luigi, Bebe, Vincze Lilla és a Sámsoni fiúk.
BÉKÉSSZENTANDRÁS
Augusztus 9., szombat
XVII. Sport és Vitamin Nap a sportpályán. Sztárvendég: Kökény Attila és Rakonczai Viktor, ByeAlex és a Slepp.
DOBOZ-SZANAZUG
Augusztus 9., szombat
9 órától egész nap: SZANAFESZT 2025 – Szanazugi Családi Napok és Fesztivál a Doboz-Szanazugi Szabadstrandon. Benne: 10.00: Jótékonysági futóverseny indulása a gazdátlan kutyákért, 11.30: Sztojka Tibi koncert, 16.15 & 18.15: Bodrogközy Rita gyerekműsor és '90-es évek show, 14.45: Habparty, DJ Sisák Zolee, 12.15: DJ Lovas Laci retro live show, 21.00: D Session – exkluzív DJ szett, 18.00 és 19.45: Naplementés hajóparty – DJ Miska (afro house szett). 17.15: Tobenzo koncert – nagyszínpad, 19:15 – Lackás Akusztik - nagyszínpad, 19:45: Peat Jr. & Fernando feat. Sheela, 20.30: De-Ja Vu koncert – nagyszínpad, 21.00: DSession exkluzív DJszett, 21.30: Lézer fényshow, 22.00: Retro Party hajnalig. Gyerek- és családi programok egész nap.
DOMBEGYHÁZ
Augusztus 11., hétfő
10.00: Gyermekek kézműves foglalkozása a könyvtárban.
GYOMAENDRŐD
Augusztus 8., péntek
21.00: X. Hullócsillagok Éjszakája – a réten és a vízen a Csicsergő vízitúra megállóhely és horgásztanyán.
21.00: Éjszakai hajókirándulás a Hármas-Körösön a Csicsergő vízitúra megállóhely és horgásztanyánál.
Augusztus 9., szombat
10.00: Mozgáskorlátozottak Gyomaendrődi napja a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Házban.
14.00: Itt forgatták filmtúra: Sátántangó. Indulás, érkezés: Csicsergő Vízitúra Megállóhely és Horgásztanya. Program: 14:00-től helyszín bejárás biciklivel Klimó Krisztián helyi lakos vezetésével. 20:30-tól filmvetítés (04:00-ig).
20.00: Hódnéző hajótúra a Csicsergő vízitúra megállóhely és horgásztanyánál.
GYULA
Augusztus 8., péntek
20.00: REVIZOR – РЕВІЗОР a Várszínpadon.
Augusztus 9., szombat
20.00: Verne Gyula, Lóci játszik, Divinyi Réka: 80 nap alatt a Föld körül – A TRIP, a Kult2, és a Gold Record Music közös produkciója a Tószínpadon.
20.00: Djentries koncert a Hídfőben.
Augusztus 10., vasárnap
18.00: Thuróczy Katalin, Arany Tamás: Piroska és a Farkas Kerekerdőben – A Múzsák Társulat előadása a Várszínpadon.
Augusztus 11., hétfő
19.00: Téglás zenekar élő népzenei koncertje a Világóránál.
Augusztus 13., szerda
19.00: Senior 60+ Tánccsoport bemutatója a Harruckern téren.
Augusztus 14., csütörtök
18:00 Szabadfestés a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival. Válogatás a 40 éves a Székely Aladár Fotóklub munkáiból a Szent Miklós Parkban.
19.00: Lackás Akusztik koncert a Szent Miklós parkban.
19.00-23.00: EXPEDITION BY NIGHT
Gyula két ikonikus kiállítóhelyét kínálják ebben a különleges időpontban. Az ajánlat nemcsak élményszerűségében, de árában és nyitvatartásában is bőven felveszi a versenyt más esti programmal. A látogató a gyulai vár és az Almásy-kastély minden látogatható részét bejárhatja, a kastély időszaki kiállítását is.
KÉTEGYHÁZA
Augusztus 8-9. péntek, szombat
07:00 XVII. Pogácsafesztivál. Benne: pogácsaszentelés, kutyás bemutató, motoros felvonulás, néptáncbemutató, családi-és gyermekprogramok. Fellép a Kozmix és a Zanzibár.
MEZŐBERÉNY
Augusztus 9., szombat
19.30: Éjszakai fürdőzés a Kálmán fürdőben.
Augusztus 12., kedd
17.00: Lélekben egy – a XII. Mezőberényi Művésztelep zárókiállítása a művelődési központban.
Augusztus 13., szerda
15.00-17.00: Netrevalók az Orlai házban.
Augusztus 14., csütörtök
20.00: Karinthy Dunakanyar – komédia egy felvonásban a muzeális gyűjtemény udvarán.
NAGYKAMARÁS
Augusztus 9., szombat
9.00: Falunap kispályás focival, főzőversennyel, Mustang bemutatóval, veteránjárművek kiállításával, 15.15: Legszebb konyhakertek díjátadó, bemutatók, 21.00: Utcabál.
NAGYSZÉNÁS
Augusztus 9., szombat
20.00: Egy éjszaka a csillagok alatt - Egy hét a csillagok alatt 2025 programsorozat részeként a csillagda területén.
OROSHÁZA
Augusztus 8., péntek
14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban. 20.15: Véletlenül írtam egy könyvet című film vetítése az Árpád-kertben, a szabadtéri moziban.
Augusztus 9., szombat
14.00: I. Rákóczitelep motoros fesztivál és grillparty, 16.00: Streetfighter show. 20.00: Bluesberry koncert Rock Blues Klub.
Augusztus 10., vasárnap
19.00: Rákász Gergely koncert A zene, amely a szívedig ér – Lords of the Organ: Classic Love címmel a Jézus Szíve templomban.
Augusztus 13., szerda
19.00: Óceán átevezésétől a déli sarkig címmel Rakonczay Gábor élménybeszámolója és motivációs előadása a Petőfi művelődési központban.
VÉSZTŐ-MÁGOR
Augusztus 8. péntek
16.00: Csillaghullás Éjszakája Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhelyen előadásokkal, távcsöves észleléssel.
