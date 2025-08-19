Kenyérszentelés, tűzijáték és sok koncert vár ránk augusztus 20-án

Bőséges az augusztus 20-ai programok kínálata: mutatjuk, mi várható Békésben.

Az augusztus 20-ai programok elmaradhatatlan eleme az új kenyér szentelése.

Fotó: MW-archívum

Augusztus 20-ai programok: rendkívül színes a kínálat

BATTONYA

Augusztus 20., szerda

9.00: Ünnepi szentmise a katolikus templomban kenyérszenteléssel.

BÉKÉS

Augusztus 20., szerda

9.00: Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban.

Program az Erzsébet-ligetben.

10.00: Ünnepi műsor

Ünnepi beszédet mond Kálmán Tibor, Békés polgármestere.

Nagy Róbert színművész ünnepi műsora.

Az új kenyér és a Testvérvárosok kenyerének megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint. A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a Testvérvárosok kenyerének megvásárlására, a befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják.

BÉKÉSCSABA

Augusztus 20., szerda

10.00: Ünnepi szentmise a belvárosi római katolikus templomban.

15.00-20.00: Augusztus 20-ai kísérőprogramok a Szent István téren.

15.00: Augusztus 20-ai programok a Szent István téren, benne: 15.00: Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a városháza előtt. 15.15: Ökumenikus kenyérszentelés és áldás. 15.45: Térzene a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, valamint a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület közreműködésével. 16.00: Táncház a Balassi Táncegyüttessel. 16.30: Évi tündér gyermekműsora.

18.30: The Carbonfools-koncert.

20.00: Kelet Brass Band műsora.

21.00: Polgármesteri köszöntő, majd tűzijáték.

21.20: Magna Cum Laude-koncert.

CSORVÁS

Augusztus 19., kedd

21.00: István, a király rockopera a Művelődési Ház melletti téren.

Augusztus 20., szerda

20 éves Csorvás

8.00: Edison Klub magas légköri ballonjának indítása és megfigyelése a sporttelepen.

17.00: Csorvás 20 éve város.

17.30: Körös-vidéki Képzőművészeti Egyesület kiállítása a Művelődési Házban.

18.00: Kulturális programok a Művelődési Házban.

20.00: Ünnepi köszöntők, díjátadás a Művelődési Házban.

21.00: Jaffa zenekar koncertje.

22.00: Tűzijáték.

DOBOZ

Augusztus 20., szerda

8.30: Programok a dobozi kastélyparkban.

9.00: Folkfit programok a sportpályán.

15.00: Folkfit fesztivál a színpadon. Benne: 17.30: Sztojka Tibor (Sláger Tv) műsora, 19.30: Republica zenekar – Bódi László, Cipő Emlékkoncert.