1 órája
Kenyérszentelés, tűzijáték és sok koncert vár ránk augusztus 20-án
Hamarosan ünnepel az ország, a vármegye; az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezünk. Összegyűjtöttük az augusztus 20-i programokat, sorra véve, melyik időpontban hová érdemes menni.
Bőséges az augusztus 20-ai programok kínálata: mutatjuk, mi várható Békésben.
Augusztus 20-ai programok: rendkívül színes a kínálat
BATTONYA
Augusztus 20., szerda
9.00: Ünnepi szentmise a katolikus templomban kenyérszenteléssel.
BÉKÉS
Augusztus 20., szerda
9.00: Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban.
Program az Erzsébet-ligetben.
10.00: Ünnepi műsor
Ünnepi beszédet mond Kálmán Tibor, Békés polgármestere.
Nagy Róbert színművész ünnepi műsora.
Az új kenyér és a Testvérvárosok kenyerének megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint. A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a Testvérvárosok kenyerének megvásárlására, a befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják.
BÉKÉSCSABA
Augusztus 20., szerda
10.00: Ünnepi szentmise a belvárosi római katolikus templomban.
15.00-20.00: Augusztus 20-ai kísérőprogramok a Szent István téren.
15.00: Augusztus 20-ai programok a Szent István téren, benne: 15.00: Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a városháza előtt. 15.15: Ökumenikus kenyérszentelés és áldás. 15.45: Térzene a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, valamint a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület közreműködésével. 16.00: Táncház a Balassi Táncegyüttessel. 16.30: Évi tündér gyermekműsora.
18.30: The Carbonfools-koncert.
20.00: Kelet Brass Band műsora.
21.00: Polgármesteri köszöntő, majd tűzijáték.
21.20: Magna Cum Laude-koncert.
CSORVÁS
Augusztus 19., kedd
21.00: István, a király rockopera a Művelődési Ház melletti téren.
Augusztus 20., szerda
20 éves Csorvás
8.00: Edison Klub magas légköri ballonjának indítása és megfigyelése a sporttelepen.
17.00: Csorvás 20 éve város.
17.30: Körös-vidéki Képzőművészeti Egyesület kiállítása a Művelődési Házban.
18.00: Kulturális programok a Művelődési Házban.
20.00: Ünnepi köszöntők, díjátadás a Művelődési Házban.
21.00: Jaffa zenekar koncertje.
22.00: Tűzijáték.
DOBOZ
Augusztus 20., szerda
8.30: Programok a dobozi kastélyparkban.
9.00: Folkfit programok a sportpályán.
15.00: Folkfit fesztivál a színpadon. Benne: 17.30: Sztojka Tibor (Sláger Tv) műsora, 19.30: Republica zenekar – Bódi László, Cipő Emlékkoncert.
21.00: Ünnepi tűzijáték meglepetéssel.
DOMBEGYHÁZ
Augusztus 20., szerda
11.00: Szent István király templomban ünnepi szentmise, kenyérszentelés, s egyben a templom a 140 éves jubileumát ünnepli a falu.
FÜZESGYARMAT
Augusztus 20., szerda
10.00: Ünnepi képviselő-testületi ülés a városházán, elismerések átadásával.
GÁDOROS
Augusztus 20., szerda
VIII. Ízek napja a katolikus templom kertjében. 9.30: Szentmise, az új kenyér megszentelése, majd közönségprogramok.
GYULA
Augusztus 20., szerda
Helyszín: Almásy-kastély, kastélypark
17.00 Morzsáról-morzsára - családi társasjáték. Nevezés a helyszínen.
17.30: A kőleves - a Mesélő Bőrönd Társulat előadása.
19.00: Stand up egy csipetnyi gasztroval. Beleznay Endre és Kádár Mónika interaktív műsora
Kiegészítő programok:
Bábika Játszóház
Portéka Kézműves és Termelői Közösség vására
Helyszín: Tószínpad.
20.30: Ünnepi köszöntő: Kónya István, Gyula város alpolgármestere
Ünnepi műsor: Századokon át.
Közreműködnek: Kocsis Dénes, Kovács Áron, Csiszár István, Csonka Dóra, Liszi Melinda, Gerner Csaba, Kurkó J. Kristóf, Puskás Dániel, valamint a Tabán Táncegyüttes és a Végvár Táncegyüttes
Koreográfus: Farkas Tamás. Rendező: Beszterczey Attila.
Tűzijáték.
MEZŐBERÉNY
Augusztus 20., szerda
8.30: Ünnepi szentmise a katolikus templomban.
10.00: Szent István-napi ünnepség a Székely-kapunál.
11.00: Ünnepi képviselő-testületi ülés a városháza dísztermében.
12.00: Erdélyi ízek napja a Kis Kofa piacon.
15.00: Kaffee und Kutchen Party a Német Közösségi Házban.
17.00: Felvonulás a Berényi Napok alkalmából a piac térre.
17.30: Siklósi István köszöntője.
17.40: Mezőberényi Mazsorett Együttes.
18.00: Berény Táncegyüttes.
18.25: Feyér Zita.
20.00: Tankcsapda.
22.00: Zenés tűzijáték a városháza előtt.
NAGYSZÉNÁS
Augusztus 20., szerda
10.00: A helytörténeti gyűjteményben tárlatvezetés. 11.00: Kenyérszentelés az evangélikus templomban.
OROSHÁZA
Augusztus 20., szerda
9.00: Államalapítás ünnepe, városi ünnepségen ökumenikus kenyérszentelés a Szent István szobornál.
SARKAD
Augusztus 19., kedd
19.00: Kenton zenekar a vásártéren.
21.00: Show & Bors zenekar a vásártéren.
0.00: Diszkó Dr. Mokánnal és Dj Szépluckyval a vásártéren.
Augusztus 20., szerda
10.00: Városi ünnepség elismerések átadásával a római katolikus templomban, beszédet mond Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka.
16.00: Helyi mulatós előadók a vásártéren: Egri Gyula és Szegedi Attila, valamint Juhász Imre, Szilágyi Zoltán és Varga Gábor.
18.00: Nótár Mary a vásártéren.
19.00: Groovehouse-kiskoncert a vásártéren.
20.00: La Bouche a vásártéren.
21.00: Parno Graszt élő koncert a vásártéren.
23.00: Tűzijáték az Éden-tavak felett.
TÓTKOMLÓS
Augusztus 20., szerda
9.00: Komlósi búcsú Erzsébet ligetben.
9.30: Koszorúzás a Szent István téren
10.00: Evangélikus istentisztelet, majd közönségprogramok.
19.00: Éjszakai fürdőzés a Rózsa fürdőben.
Szomorú a túlfőzött pálinkák sorsa, de ennél még rosszabb is történhet, ha nem tartunk be néhány szabályt