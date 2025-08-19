augusztus 19., kedd

Ünnep

1 órája

Kenyérszentelés, tűzijáték és sok koncert vár ránk augusztus 20-án

Címkék#programkínálat#ünnepség#koncert#zenekar

Hamarosan ünnepel az ország, a vármegye; az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezünk. Összegyűjtöttük az augusztus 20-i programokat, sorra véve, melyik időpontban hová érdemes menni.

dr. Nagy Szilvia

Bőséges az augusztus 20-ai programok kínálata: mutatjuk, mi várható Békésben.

Bőséges az augusztus 20-ai programok sora Békésben.
Az augusztus 20-ai programok elmaradhatatlan eleme az új kenyér szentelése. 
Fotó: MW-archívum

Augusztus 20-ai programok: rendkívül színes a kínálat

BATTONYA

Augusztus 20., szerda

9.00: Ünnepi szentmise a katolikus templomban kenyérszenteléssel.

BÉKÉS

Augusztus 20., szerda

9.00: Ünnepi Szentmise a Hazáért a Szentháromság Plébániatemplomban.

Program az Erzsébet-ligetben.

10.00: Ünnepi műsor

Ünnepi beszédet mond Kálmán Tibor, Békés polgármestere.

Nagy Róbert színművész ünnepi műsora.

Az új kenyér és a Testvérvárosok kenyerének megszentelése, megáldása ökumenikus szertartás szerint. A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a Testvérvárosok kenyerének megvásárlására, a befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítják.

BÉKÉSCSABA

Augusztus 20., szerda

10.00: Ünnepi szentmise a belvárosi római katolikus templomban.

15.00-20.00: Augusztus 20-ai kísérőprogramok a Szent István téren.

15.00: Augusztus 20-ai programok a Szent István téren, benne: 15.00: Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a városháza előtt. 15.15: Ökumenikus kenyérszentelés és áldás. 15.45: Térzene a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, valamint a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület közreműködésével. 16.00: Táncház a Balassi Táncegyüttessel. 16.30: Évi tündér gyermekműsora.

18.30: The Carbonfools-koncert.

20.00: Kelet Brass Band műsora.

21.00: Polgármesteri köszöntő, majd tűzijáték.

21.20: Magna Cum Laude-koncert.

CSORVÁS

Augusztus 19., kedd

21.00: István, a király rockopera a Művelődési Ház melletti téren.

Augusztus 20., szerda 

20 éves Csorvás

8.00: Edison Klub magas légköri ballonjának indítása és megfigyelése a sporttelepen.

17.00: Csorvás 20 éve város.

17.30: Körös-vidéki Képzőművészeti Egyesület kiállítása a Művelődési Házban.

18.00: Kulturális programok a Művelődési Házban.

20.00: Ünnepi köszöntők, díjátadás a Művelődési Házban.

21.00: Jaffa zenekar koncertje.

22.00: Tűzijáték.

DOBOZ

Augusztus 20., szerda

8.30: Programok a dobozi kastélyparkban.

9.00: Folkfit programok a sportpályán.

15.00: Folkfit fesztivál a színpadon. Benne: 17.30: Sztojka Tibor (Sláger Tv) műsora, 19.30: Republica zenekar – Bódi László, Cipő Emlékkoncert.

21.00: Ünnepi tűzijáték meglepetéssel.

DOMBEGYHÁZ

Augusztus 20., szerda

11.00: Szent István király templomban ünnepi szentmise, kenyérszentelés, s egyben a templom a 140 éves jubileumát ünnepli a falu.

FÜZESGYARMAT

Augusztus 20., szerda

10.00: Ünnepi képviselő-testületi ülés a városházán, elismerések átadásával.

GÁDOROS

Augusztus 20., szerda

VIII. Ízek napja a katolikus templom kertjében. 9.30: Szentmise, az új kenyér megszentelése, majd közönségprogramok.

GYULA

Augusztus 20., szerda

Helyszín: Almásy-kastély, kastélypark

17.00 Morzsáról-morzsára - családi társasjáték. Nevezés a helyszínen.

17.30: A kőleves - a Mesélő Bőrönd Társulat előadása.

19.00: Stand up egy csipetnyi gasztroval. Beleznay Endre és Kádár Mónika interaktív műsora

Kiegészítő programok:

Bábika Játszóház

Portéka Kézműves és Termelői Közösség vására

Helyszín: Tószínpad.

20.30: Ünnepi köszöntő: Kónya István, Gyula város alpolgármestere

Ünnepi műsor: Századokon át.

Közreműködnek: Kocsis Dénes, Kovács Áron, Csiszár István, Csonka Dóra, Liszi Melinda, Gerner Csaba, Kurkó J. Kristóf, Puskás Dániel, valamint a Tabán Táncegyüttes és a Végvár Táncegyüttes

Koreográfus: Farkas Tamás. Rendező: Beszterczey Attila.

Tűzijáték.

MEZŐBERÉNY

Augusztus 20., szerda

8.30: Ünnepi szentmise a katolikus templomban.

10.00: Szent István-napi ünnepség a Székely-kapunál.

11.00: Ünnepi képviselő-testületi ülés a városháza dísztermében.

12.00: Erdélyi ízek napja a Kis Kofa piacon.

15.00: Kaffee und Kutchen Party a Német Közösségi Házban.

17.00: Felvonulás a Berényi Napok alkalmából a piac térre.

17.30: Siklósi István köszöntője.

17.40: Mezőberényi Mazsorett Együttes.

18.00: Berény Táncegyüttes.

18.25: Feyér Zita.

20.00: Tankcsapda.

22.00: Zenés tűzijáték a városháza előtt.

NAGYSZÉNÁS

Augusztus 20., szerda

10.00: A helytörténeti gyűjteményben tárlatvezetés. 11.00: Kenyérszentelés az evangélikus templomban.

OROSHÁZA

Augusztus 20., szerda

9.00: Államalapítás ünnepe, városi ünnepségen ökumenikus kenyérszentelés a Szent István szobornál.

SARKAD

Augusztus 19., kedd

19.00: Kenton zenekar a vásártéren.

21.00: Show & Bors zenekar a vásártéren.

0.00: Diszkó Dr. Mokánnal és Dj Szépluckyval a vásártéren.

Augusztus 20., szerda

10.00: Városi ünnepség elismerések átadásával a római katolikus templomban, beszédet mond Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka.

16.00: Helyi mulatós előadók a vásártéren: Egri Gyula és Szegedi Attila, valamint Juhász Imre, Szilágyi Zoltán és Varga Gábor.

18.00: Nótár Mary a vásártéren.

19.00: Groovehouse-kiskoncert a vásártéren.

20.00: La Bouche a vásártéren.

21.00: Parno Graszt élő koncert a vásártéren.

23.00: Tűzijáték az Éden-tavak felett.

TÓTKOMLÓS

Augusztus 20., szerda

9.00: Komlósi búcsú Erzsébet ligetben.

9.30: Koszorúzás a Szent István téren

10.00: Evangélikus istentisztelet, majd közönségprogramok.

19.00: Éjszakai fürdőzés a Rózsa fürdőben.

 

 

 

