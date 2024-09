KARDOSKÚT

Szeptember 21., szombat

9.00: Fehértó napja Kardoskút-Pusztaközponton 9-17 óra között színes szakmai és kulturális programokkal.

MEZŐBERÉNY

Szeptember 20., péntek-szeptember 22., vasárnap

Közös nyelvünk a néptánc – testvérvárosi találkozó a piactéren.

Szeptember 21., szombat

9.00: XIII. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál. Benne: programok egész nap. 18.30: Unisex együttes, 19.30: Bagossy Brothers Company.

Szeptember 25., szerda

16.30: Varázsceruza – képzőművészeti szakkör Diószegi Eszter grafikusművésszel.

MEZŐHEGYES

Szeptember 21., szombat

9.00: Kulturális örökségek napja alkalmából kerékpártúra. Gyülekező a Hangai fogadónál.

MEZŐKOVÁCSHÁZA

Szeptember 21., szombat

9.00: Kerékpártúra a ménesbirtokra. Indulás a Kalocsa Róza Művelődési Háztól. 18.00: Kovácsházi piknik szalonnasütéssel. 19.00: Supamono együttes koncertje, 20.30: Utcabál a művelődési ház mögötti téren.

NAGYBÁNHEGYES

Szeptember 21., szombat

17.00: VII. képzőművészeti alkotótábor záró kiállításának a megnyitója az Erzsébet királyné u.36. szám alatt.

OROSHÁZA

Szeptember 21., szombat

8.45: Linamar jótékonysági futóverseny Fuss egy jó ügy érdekében, legyél Te is koraszülöttmentő! Bemelegítés Rubint Rékával Gyopárosfürdőn.

10.00-18.00: Mályvavirág Pontok Stafétája 2024 – az Eötvös téri iskola aulájában, a máltai játszótéren, a Petőfi művelődési központban. A nőgyógyászati onkológiai világnapon szűrőbusz is várja az érdeklődőket az Eötvös téren.

10.00: megnyitó a játszótéren, akadályverseny, 13.00: Kerekasztal beszélgetés az iskola aulájában, 14.00: Gyalog, 2024 méteren, nem csak magamért - közös, figyelemfelhívó séta a város több pontjára; 15.00: Túlélők című kiállítás megnyitója. A máltai játszótér fennállásának a 14. születésnapját ünnepli, a két rendezvény kapcsolódásának köszönhetően sok játékos, sportos zenés program színesíti az orosházi, közös rendezvényüket.

20.00: Jimmy & The Mustangs koncert – A Rock Blues Klubban.

Szeptember 22., vasárnap

11.00: Dörmögő Dömötör Színház: Kisvakond a turista a Petőfi művelődési központban.

Szeptember 23., hétfő

14.00: Bringára fel! – Kerékpár-állapotfelmérés az autómentes naphoz kapcsolódóan az Eötvös téren.

19.00: Tvrtko a Föld körül című előadás a Petőfi művelődési központban.