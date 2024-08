MEZŐBERÉNY

Szeptember 4., szerda

17.00: Társasjáték Klub az Orlai házban.

OROSHÁZA

Augusztus 30., péntek

18.00: nyárzáró fúvós térzene a katolikus templom előtti zenepavilonban.

Augusztus 31., vasárnap

20.00: Kon-Tiki Akusztik koncert a Rock Klubban.

Szeptember 6., péntek

15.00: Száll a világ lepke-szárnyon – énekelt versek a Kossuth-díjas Sebő Ferenc és a Junior Prima díjas Soós Réka előadásában a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

SZABADKÍGYÓS

Augusztus 31-Szeptember 1., szombat, vasárnap

09.00: Ókígyósi Kastélyfutam – Fogathajtó országos/megyei bajnokság és gyermek szabadidő lovas verseny a szabadkígyósi kastélyparkban. A lovarda épületében a verseny ideje alatt Borgulya Ágnes Lovak a művészetben c. kiállítása tekinthető meg, valamint Major Gyula filmrendező „Nyeregben Békésben” c. dokumentumfilmje kerül vetítésre, mely a Békés vármegyei lótenyésztés történetét mutatja be.

SZARVAS

Augusztus 31., szombat

14.00-21.00: Intelligens vadállatok – Állatkertek éjszakája a Körösvölgyi Állatparkban.