Ahogyan ez várható volt, Nikiből külön készülnek a riválisok. Három versenyszámban is megmérettette magát, de most egyik kategóriában sem tudott a dobogóra kerülni, így a csapat speciáltörésben sem, ahol negyedik lett. A negyedik kategória, melyben érdekelt volt, a csapat erőtörés furcsán végződött. Itt némi problémát véltek felfedezni a szervezők egy papírral kapcsolatban, így a világbajnoki címvédő magyar csapatot kizárták, miként a jelenlegi Európa-bajnok lengyelt és a németet is! Lehet, hogy ez is hatással volt Mezei Nikolett teljesítményére a többi versenyszámban is.

Edzője és klubtársa, Rádai Imre viszont élete eddigi legjobb eredményét érte el csapat erőtörésben, ami egy bronzérmet jelentett! Az köztudott volt, hogy a töréstechnika talán a legeredményesebb versenyszáma, és ez most is bebizonyosodott.

Békés vármegyébe két világbajnoki érem került, Rádai Imre bronza mellett a szarvasi Bessenyei Domos ezüstérmével együtt.