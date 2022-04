BÉKÉS

Április 14., Csütörtök

15.00: ünnepi képviselő-testületi ülés Békés várossá nyilvánításának 49. évfordulója alkalmából a kulturális központban.

Április 15., Péntek

18.00: 10 ezer Békés-lépés – húsvéti séta. Indulás az OTP-­fiók elől.

BÉKÉSCSABA

Április 14., Csütörtök

15.00: 100 éve született Lipták Pál – megemlékezés a Békés Megyei Könyvtárban.

15 órától: köszöntők. Dr. Ambrus Zoltán ny. könyvtárigazgató „Egyazon égbolt alatt” emlékezés sokunk mesterére. 16:30: pályázati eredmények, díjak átadása. Videós visszaemlékezések.

17:30: könyvtárosok találkozója.

18.00: VIII. Tavaszköszöntő Rock Est a Csabagyöngye Kulturális Központban.

18.30-tól Dos Diavolos – Ganxsta Zolee & Takács Vilkó koncert,

19.35–től Alcohol koncert,

20.40-től Palmetta koncert,

22.00-től Karthago koncert.

Április 16., szombat

20.00: Borsodi vs. Pribojszki koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban. Két és fél óra Blues Show - 15 zenész, 2 zenekar, 1 színpad. A Borsodi Blues Collective és a Jumping Matt And His Combo közös koncertje.

Április 20., szerda

17.00: Térzene – Szilágyi Attila énekes-gitáros műsora a CSAKK főbejárata előtti rendezvénytéren.

GYULA

Április 16-17., szombat-vasárnap

Gasztroséta Gyulán és Csabán, több helyszínen, egész nap.19.30: gyertyafényes tárlatvezetés a várban.

20.30: Esti Kornél-koncert a Vigadóban.

GYOMAENDRŐD

Április 20., szerda

10.00–12.00: „Zsidó hagyományok. A Knerek kultúraközvetítő tevékenysége” – konferencia a Szent Antal Népházban, előadásokkal.

17:00: könyvbemutató. Találkozó Parti Nagy Lajos íróval, az Árnyékporocska – Emlékmondatok Kner Piroska életéből című könyv szerzőjével. Az íróval Szegő János szerkesztő beszélget a Határ Győző Városi Könyvtárban.

KARDOSKÚT

Április 14., csütörtök

14.30: húsvétváró program az Oncsa háznál játékos tojáskereséssel, tojásírással, mézeskalács-írókázással, locsolóversek felelevenítésével.

MEZŐBERÉNY

Április 14., csütörtök

17.00: néprajzi előadás a Békés megyei magyar táncokról és táncház a Vadászházban.16.00: húsvéti interaktív mesedélután a Madarász lovastanyán.

Április 16., szombat

16.00: húsvéti interaktív mesedélután a Madarász lovastanyán

Április 19., kedd

17.00: a holokauszt nemzetközi emléknapja – megemlékezés a muzeális gyűjteményben.

MEZŐHEGYES

Április 17., vasárnap

10.00: húsvéti fészekrablás.

MEZŐKOVÁCSHÁZA

Április 14., csütörtök

19.00: Tamási Áron Vitéz lélek című székely története 3 felvonásban a Kalocsa Róza Művelődési Központban.

Április 16., szombat

9.00: húsvéti kavalkád a Kalocsa Rózsa Művelődési Központ mögötti téren: nyuszifutás, majd kavalkád, gyerekkoncert, gyerekprogramok, táncház

OROSHÁZA

Április 14., csütörtök

9.00: húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban. 14.00: húsvéti kalandozó az Árpád-kertben.

SZARVAS

Április 14., csütörtök

12.00–18.00: Nyuszi-varázs játszóház a Cervinus Teátrumban. A kreatív műhelyben ajtódísz-, ceruzatartó-, húsvétiasztaldísz-készítés, üvegékszer-vásár, tánc, mézeskalács-díszítés, nemezelés és főzőiskola várja az érdeklődőket.

TÓTKOMLÓS

Április 14., csütörtök

17.00: megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából a városháza dísztermében, majd a holokauszt-emléktáblánál főhajtással zárul a megemlékezés.

Április 16., szombat

18.00: Térzene Program – Solis Consort-koncert.