Web-shop kedvezmény az Árpád Pálinkától

Az Árpád Pálinka minden évben újdonságokkal rukkol elő, nincs ez másként idén sem. A ma kezdődő Csabai Kolbászfesztiválon mutatják be, árusítják közkedvelt dupla ágyas pálinkáikat miniben. Bővült vadontermő sorozatuk is, a jól megszokott vadkörtéhez és kökényhez csatlakozott a feketeberkenye- és a vadbodzapálinka. Újdonságuk a muskotályos szőlőből készült pálinka is.

– A tavalyi kolbászfesztiválon kínáltuk először kuriózumként belga csokoládéból készült kispohárban a dupla ágyas pálinkáinkat – ecsetelte ifj. Nagy Árpád, a békéscsaba-mezőmegyeri Árpád Pálinka főzőmestere. – Nagy sikert arattunk újdonságunkkal, ami a hölgyek kedvence is lett. A szlogenünk továbbra is az: Kóstold meg csokipohárban is! Egyszerre ehetik-ihatják a belga csokit pálinkáinkkal a vendégek, ami nagyon kellemes ízhatást kölcsönöz egymásnak. Persze, vannak, akik először kiisszák a pálinkát, aztán eszik meg a csokipoharat.

Az Árpád Pálinka az utóbbi néhány évben kétszer lett az ország legeredményesebb pálinkafőzdéje. A Magyarország legjobb pálinkája címet is elnyerték az Árpád prémium piros vilmoskörtével, és ezt a megye pálinkájának is választották, hasonlóan a lepotica szilvájukhoz. Ezek a finomságok is megkóstolhatók, fogyaszthatók mától vasárnapig az Árpád-pontokon a Csabai Kolbászfesztiválon. Ott lesznek a sportcsarnok előtti podsztyenás házukban, a két nagysátorban és a Mokry-sátor előtti külső részen. Egységes arculattal, dizájnnal, csinos hostessekkel, teljes termékpalettával jelennek meg. Minderről a nemrégiben megújult honlapjukon is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Tovább bővítették jelenlétüket a Facebookon, az Instagramon, és sok időt fordítanak web-shopjuk fejlesztésére. És ha már web-shop, a karácsony felé is ,,kacsintgat” az Árpád Pálinka. Akik a kolbászfesztiválon kétezer forint felett vásárolnak, ajándékkupont kapnak, ami 10 százalékos kedvezményre jogosít fel az internetes áruházuk bármelyik termékére. Az Árpád Pálinkatanyára is várják a vásárlókat, a Csaba Kártyával rendelkezők 10 százalékos kedvezményben részesülnek.

