Világújdonságok az év szakkereskedőjénél

Sikertörténet a javából! Az Almáskisgép Kisgépcenter, a Tabacum Bt.-nek a sokak által STIHL Szakkereskedés és Szakszervizként ismert vállalkozása kiérdemelte 2019-ben az Év Szakkereskedője díjat. Az elmúlt öt esztendő a családi vállalkozás számára a tudatos építkezés időszaka volt. A rengeteg munka, képzés és fejlesztés meghozta az eredményt: az ügyfélközpontú, professzionális, személyre szabott értékesítéssel, tanácsadással biztos ügyfélkört épített. Simondán Csaba tulajdonos-cégvezető büszke a csapatára. A siker újabb fejlesztésre sarkallja, erről is mesélt a díj átvétele után.

A hátrányos helyzetű Dél-Békésben, annak egyik kistelepülésén, Almáskamaráson, kiélezett piaci környezetben építkeznek lépésről lépésre. Komoly kihívás ez mindannyiuknak.

– Csapatunk motivált, jól képzett. Ez is kell a sikerhez. Amikor belevágtam és szerződést kötöttem a STIHL-el, elhatároztam, ebben a térségben kínálok otthoni felhasználóknak, félprofi hobbikertészeknek és profi felhasználóknak, önkormányzatoknak, közüzemi partnereknek minőségi kisgépeket elérhető áron. Amint megerősödtünk a piacon, a STIHL mellett újabb hét vezető kisgép-márkával is szerződtünk – sorolta a vállalkozó a kezdeteket. Almáskamarás után értékesítési helyet nyitottak Battonyán, ahol Cekó Constantin erősíti csapatukat.

– Egy vállalkozás életében a profit fontos. Ám a STIHL Szakkereskedés és Szakszerviz ennél is fontosabbnak tartja az ügyfélközpontúságot, az ügyfélelégedettséget, a személyes ajánlattételt, a tanácsadást. Kerekes József szakképzett, profi értékesítőnk, hozzáértésének, eredményességének köszönhetően évről évre nőtt és nő is vevőkörünk. Sokszínű és gazdag a termékpalettánk, a bőséges kínálatból mindig személyre szabottan tud ajánlatokat tenni vásárlóinknak. Simondán Csaba elmondta, értékesítenek – a teljesség igénye nélkül – akkumulátoros gépeket, motoros fűrészeket, ágnyesőt, szegélynyírókat és kaszákat, sövény nyíró- és vágó gépeket, fűnyírókat, robotfűnyírókat, fűnyíró trakotorokat, gyepszellőztetőket, aprító és kapáló gépeket, tisztítógépeket, permetezőket, talajfúró-gépeket, valamint szerszámokat kertészeti, erdészeti, közterület karbantartó gépeket és védőfelszereléseket. Ahogy a vállalkozó jó humorral összegezte a termékpalettájukat: a cérnától a Boeing alkatrészig minden beszerezhető náluk!

– A STIHL elvárásainak megfelelve minden évben akkreditáltatjuk értékesítési helyeinket és a szervizt, ellenőrzik célszerszámainkat, a modern diagnosztikai hátteret. Nem mondok újdonságot, ha megemlítem, hogy napjainkban már zömében laptoppal szervizeljük a XXI. századi kisgépeket. Valamennyi marketing és technikai képzésen részt veszünk, hiszen az innovációval a lépéstartás mindannyiunk felelőssége. Robotfűnyíróink például olyan lehetőségeket kínálnak ma már, ami iránt jogos az okos otthonok tulajdonosainak az igénye. Mi ezt az igényt, elvárást is ki tudjuk elégíteni. Ezek a jövő gépei a ma emberének. De az akkumulátoros fűnyírókat, fűkaszákat és láncfűrészeket is hozhatom jó példának. Ezek a technikák megóvnak bennünket és a környezetünket a zajterheléstől, miközben teljesítményben hozzák a motoros gépekkel szembeni elvárásokat. A gyártók és a piac igényei is erre haladnak. Világújdonságként megjelent a STIHL injektoros befecskendezős láncfűrésze. Jelenleg ez a világ első injektor befecskendezős fűrészgépe, akit érdekel, nálunk ez is beszerezhető – sorolta Simondán Csaba az újdonságokat.

– Szervizünk a lehető legrövidebb határidővel végzi a javításokat, 100 százalékos kihasználtság mellett, Kovács Tivadar szerelő szakmai hozzáértésével. Jelentős alkatrész-raktárkészlettel rendelkezünk. Pulton keresztüli alkatrészértékesítést is végzünk. Battonyáról általunk behozott gépeket is itt szervizeljük. Közeleg a tavaszi szezon, ekkor a szervizelés iránti igény megnő. Szeretnénk egy kollégával megerősíteni csapatunkat, hogy szervizünk hatékonyságát tovább javítsuk. Várjuk szerelő jelentkezését!

Látványszerviz épül a közeli városban A STIHL Szakkereskedés és Szakszerviz meglévő ügyfélbázisát, szolgáltatásait (kertépítés tanácsadás, utánfutók értékesítése hazai gyártótól, hidraulikacsövek méret utáni gyártása) folyamatosan bővíti háztartási, profi és közüzemi felhasználóik javára. S hogy mit hoz a jövő? – Már építkezünk a STIHL hozzájárulásával. Kinőttük eredeti bázisunkat. Európai színvonalú, modern kereskedést és szervizt nyitunk hamarosan a közeli városban bemutatóteremmel és látványszervizzel – vázolta közeli terveiket Simondán Csaba, aki nem csak létesítmény-, hanem csapatbővítésben is gondolkodik. Felesége, Simondán Csabáné (adminisztráció), Kerekes József (értékesítés), Kovács Tivadar (szerviz) és a tulajdonos-cégvezető Simondán Csaba tavasztól már az új helyen várja régi és új vevőiket, megrendelőiket!

STIHL Szakkereskedés és Szakszerviz

Almáskamarás, Szent István utca 6.

Telefon: 36-68-439-668.

Mobil: 36-30-626-40-25

Battonya, Fő út 1.

Telefon: 36-30-285-52-46.

Az Év szakkereskedője díjra méltán büszke Simondán Csaba és felesége. Jó csapatukkal a folytatásban is várják vevőiket, megrendelőiket.