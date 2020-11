Új ipari park Medgyesegyházán

Medgyesegyháza önkormányzata 2016-ban egy jelenetős beruházás megvalósításába vágta a fejszéjét egy a település határában található 8 hektáros ipari park létesítésével.

A kiépülő medgyesegyházi ipari terület korszerű insfrastruktúrájához minden lehetőség adott, a környéken elhelyezkedő közműveknek köszönhetően. Mind a víz-, mind a gázellátás biztosított (két-két vezetéken át), ahogy a szennyvíz elvezetése is. A területen áthaladó elektromos kábelek révén az áram, a távközlési (optikai) kábelek nyomán pedig az internet-és telefonvonalak is bevezetésre kerülnek. A közművesítésnek hála a terület minden betelepülni vágyó mikro-, kis- és középvállalkozásnak ideális telephelye lehet. Egy olyan telephelyé, amelynek egyszerű elérése és hosszú távú működése teljes mértékben biztosított. Mindezek mellett ugyanis a fejlesztés egy rendezett terepszint kialakítását, továbbá a közvilágítás és a kerítés kiépítését is magában foglalja.

A Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. az alapinfrastruktúra kiépítését követően a betelepülni szándékozó cégek számára segítséget nyújt az iparterület további szolgáltatásainak igénybevételében is.

A beruházás eredményeképp a hosszú távú célok egyike, hogy egyre több betelepülő céget csábítsanak Medgyesegyházára, ezzel párhuzamosan pedig az árbevétel egyenletesen növekedjen. Az árbevétel növekedésével a helyi vállalkozások híre elterjed, és a körforgás elindul: ahogy egyre több cég betelepül, úgy nő a térség tőkevonzása, tehát versenyképessége is.

A 450.000 millió forintból megvalósuló beruházás új munkahelyeket is teremt, amelyek hosszú távon biztos megélhetést jelentenek a térség lakói számára, bővítve a munkavállalási lehetőségeiket a dinnyetermesztésen túlra is. Távlati cél ezen kívül még az új vállalkozások által egy nagyobb, szinergián alapuló együttműködés: egy klaszter jellegű ipari központ kialakítása is. Ezzel a vállalkozások teljesítménye is növekedne, hiszen együtt, a tudásukat összeadva sokkal nagyobb eredményt érhetnek el, mint külön-külön – a cégek egymás szomszédságában történő letelepedése pedig ezt csak még egyszerűbbé teszi. A fejlesztés tehát teret nyit a pályázók hosszú távú vállalkozásfejlesztő stratégiájának is, ezáltal megyei szinten is gazdaságélénkítő hatást fejt ki.

Azonban vannak közvetlen, rövid távú céljai is a beruházásnak. Ezek közül elsődleges a leendő klaszter alapjait képező, betelepült vállalkozások körének szélesítése, új vállalkozások bevonzása a fenntartható fejlődést szem előtt tartva, valamint a szolgáltatói területen dolgozok létszámának a növelése. Rövid távon is cél tehát a térség gazdasági életének fellendítése.

A projekt fő információi:

Kedvezményezett: Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt címe: Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 450 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.11.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005