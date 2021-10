Új építési- és barkácsáruház nyílt Békéscsabán

„A békéscsabai építési-és barkácsvilágvilágban új időszámítás kezdődik októbertől.” – Hallhattuk és olvashattuk már hetek óta számos csatornán. Az időszámítás pedig elkezdődött, hiszen 2021. október 15-én pénteken megnyitotta legújabb áruházát az újHÁZ Centrum Bodrogi.

Impozáns homlokzat, tágas eladótér és hatalmas raktár tartozik az új áruházhoz, melyre nagy igény volt Békéscsabán. A termékválaszték kiemelkedő, hiszen a szóróáruktól kezdve az építőanyagokon át egészen a befejező szakipari anyagokig mindent be lehet szerezni.

Bodrogi Ferenc, az idén 30 esztendős Bodrogi Bau Kft. ügyvezetője kiemelte, számukra a vásárló az első, így próbáltak az ő fejükkel gondolkodni a békéscsabai áruház kialakításakor is: a vevőközpontúság mellett, az üzlet könnyű elérhetősége is szempont volt. Ennek értelmében a Berényi út 132. szám alatt lévő üzlet az M44-es autóútról, a békéscsabai elkerülő útról, és a megyeszékhely központjából egyaránt jól megközelíthető. Bodrogi Ferenc kiemelte, aki hozzájuk fordul, azt egy hozzáértő csapat segíti, azért, hogy profi, szakértőktől érkező segítséget, azaz a legjobb termékeket, és a legmegfelelőbb szolgáltatásokat kapja.

Kiemelt figyelmet fordítanak az energiagazdálkodásra, ezáltal az új áruházban nagy mennyiségű hőszigetelő anyag választék elérhető.

A széles termékkínálat és a szakmai tanácsadás mellett különböző szolgáltatásokkal is várják a vásárlókat, akiknek igénye szerint házhoz is szállítják az árut, mindezt úgy, hogy a lehetőségekhez mérten a termék a megrendelő által kijelölt, az adott felhasználási területhez legközelebb eső helyre kerüljön. Emellett anyagszükséglet-számítást, valamint árajánlatot és energiatanúsítványt is készítenek, illetve festék- és vakolatkeverést is végeznek.

„Az építőanyag kereskedéseink által forgalmazott termékeket saját kivitelezőink is használják, így naprakész információkkal rendelkezünk az anyagok felhasználását, minőségét illetően és ezáltal megfelelően tudjuk tájékoztatni vásárlóinkat is. Békéscsabán többek között az Evangélikus Nagytemplom felújítását is a mi szakembereink, a Bodrogi Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. végezte.” – emelte ki az ügyvezető. Hozzátette, hogy az építőipari tervezés és kivitelezés mellett nyolc építőanyag és barkácsáruházat és egy webáruházat működtetnek, valamint ingatlan-beruházási, -forgalmazási, -eladási, -kezelési tevékenységgel és építőipari gyártással foglalkoznak. Mindezek mellett a hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau Kft-nek saját EPS hőszigetelőanyag gyára van, de alumínium nyílászárókat és függönyfalakat, acél szerkezeteket, valamint asztalosipari termékeket, bútorokat, homlokzati és belső ajtókat, ablakokat készítő gyáregységeket is működtetnek.

Immáron két építési-és barkácsáruház várja a vásárlókat Békéscsabán a Berényi úton. Az újHÁZ Centrum Mesterház és az új áruház is hétköznap 7 és 17 óra, szombaton 7 és 12 óra között fogadja az építkezőket és felújítókat, míg vasárnap zárva tart. Az új üzlet a csabai városközpont felől Mezőmegyer felé haladva a Berényi út bal oldalán helyezkedik el, a telephely udvarán pedig kényelmes parkolási lehetőség várja a vásárlókat.