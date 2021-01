Új Allianz-iroda Csabán, a Lázár utcában

Élen járnak szolgáltatásaikkal ár-érték arányban, várják régi és új partnereiket is az ügyfélkapcsolati ponton

Békéscsaba Az új ügyfélkapcsolati pont a Lázár utca 3. szám alatt található. Könnyen elérhető az iroda, miként belépve oda a szolgáltatásaik is. Olvasom a szórólapot: rendelkezésére állunk a gépjármű-felelősség biztosítástól, a kárrendezéstől a díjigazolásig, a zöldkártyáig, a lakásbiztosítástól az öngondoskodásig.

Poljak Zita hálózati igazgató vezet be például az Allianz Életprogram Nyugdíjzáradékos Megtakarításba. Húsz százalék adókedvezmény jár, és változzon akárhogy is a nyugdíjkorhatár 65 év felett, a biztosító állja a szavát, teljesíti a vállalását a szerződés szerint. Az Allianz öngondoskodás fontos eleme a gyermekeink továbbtanulásának segítése. Erre is remek konstrukcióik vannak, hasonlóan a szüleink támogatásához vagy az önkéntes nyugdíjpénztárhoz.

– Természetesen a klasszikus élet- és lakásbiztosításoknál is nagyon jó konstrukciókkal szolgálunk – hangsúlyozta Poljak Zita. – Hasonlóan a lakóközösségek társasház-biztosításához vagy a vállalkozói vagyonbiztosításokhoz. Az Allianz mindezekben élen jár ár-érték arányban, és mindezen szolgáltatásainkat szeretnénk megismertetni ügyfeleinkkel itt, a Lázár utcai irodában is. Mivel szolgáltatásaink közkedveltek, biztosítási, értékesítési tapasztalattal rendelkező kollégákat is felveszünk.

Elérhetőségek: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 3. Telefon: (06) 30 180-3585, (06) 30 597-4141, e-mail: [email protected]. Facebook: Poljak Zita Allianz hálózati igazgató. Orosházi irodájukban, a Thököly utca 15. szám alatt is várják az ügyfeleket.