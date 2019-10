Több száz diák érdeklődését keltette fel a mezőgazdasági szakképzés Mezőhegyesen

Iskolánk a Ménesbirtok támogatásával kiemelten készül minden évben a pályaorientációs rendezvényre, idén is számos településről érkeztek a pályaválasztás előtt álló diákok a Szakmai Napra.

A 2020/2021-es tanévben folytatjuk a Kertészek, Lovászok, Hegesztők és a Mezőgazdasági gépészek képzését, szakgimnáziumban Mezőgazdasági technikus és Mezőgazdasági gépésztechnikus osztályokkal, a szakma megszerzése után lehet jelentkezni érettségire felkészítő képzésre is. A Kertész és a Lovász képzéseinkre enyhe értelmi fogyatékos tanulókat is fogadunk. Fenntartónk a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tanulószerződést köt minden szakképzésben résztvevő diákunkkal, a tanulmányi eredmény alapján kiemelt ösztöndíjat folyósítunk.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve többszáz pályaválasztás előtt álló diáknak volt lehetősége részt venni a nyílt napon. Három helyszínen zajlottak a programok: A Helytörténeti Gyűjteményben a szakképzéshez kapcsolódó kiállítások megtekintésére nyújtottunk lehetőséget. Az intézményben bemutató órákkal, szórakoztató és kreatív foglalkozásokkal készültünk. Lövészet, taekwondo bemutató, vívó bemutató, traktorvezetés, íjászat magyar visszacsapó íjjal, kézműves foglalkozás, állatsimogató színesítette a programot.

Háriné Hemző Katalin mézeskalácsot, Krucsóné Gergely Erzsébet és Nagy Károlyné Erzsébet koszorúkat, Tarkó Mihályné pedig kulcstartókat és filc lovakat készített a gyerekekkel. Kiállításra kerültek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. mezőgazdasági gépei és Papp József cigája juhai is.

A Ménesudvarban és a Fedeles Lovardában a belovaglók és a patkolókovácsok tartottak szakmai bemutatót. Mindezek mellett a kollégium is nyitva állt a diákok és szüleik számára. A Let The Cigar Die akusztikus koncertje után Paulik Árpád mezőgazdasági repülőgépével többször látványosan átrepült az intézmény felett.

Tarkó Gábor igazgató úr minden évben nyugdíjas találkozóval köti össze a nyílt napot, nyugalmazott kollégáinknak bemutatta a Kozmát és a Ménesudvart célzó beruházás impozáns és látványos makettjét. Az eseményt a munkatársaink, nyugdíjas kollégáink és a meghívott vendégeinkkel közös ebéd zárta. Rendezvényünket a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. támogatta.