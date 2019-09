Tartuffe: Négyszáz éve írt de annál aktuálisabb darabbal rukkol elő a Cervinus

Izgalmas, pikírt, humorban gazdag, helyzetkomikumokkal teli, elgondolkodtató darab bemutatójára készül a Cervinus Teátrum. A közel 190 éves szarvasi színjátszás jelenlegi felelősei pedig nem máshoz, mint egy régi, de ma is aktuális klasszikushoz, a Tartuffe-höz kanyarodtak vissza. Molière francia színdarabíró 1664-ben írta meg egyik legismertebb, ötfelvonásos vígjátékát, melyet még ugyanabban az évben be is mutattak, majd hamarosan cenzúráztak.

A Cervinus Teátrum az elmúlt két évben folyamatosan bővítette a repertoárját, melyet a szarvasi közönség hálásan fogadott. Varga Viktor rendező szerint a gazdag társadalmat komikus formában kritizáló darab most, a 21. században is időszerű, éppen ezért izgalmas feladat színre vinni a produkciót. – Az Ármány és szerelem zenés változatától egy amerikai realista drámán keresztül eljutottunk a francia vígjátékig. Most a klasszikusokból visszamegyünk 400 évet és egy Moliere darabot kínálunk a közönségnek. Viszont tettünk bele egy csavart, így Parti Nagy Lajos fordításában egy új nyelvezettel találkozhatnak a nézők és a színészek is, akik a veretes szöveg helyett kész nyelvtörőket kaptak. Az emberi viszonyok azonban nem változnak, így lesz benne romantika, árulás és ármánykodás is – árulta el Varga Viktor. Hozzátette, a korabeli jelmezek is kaptak némi pluszt, így – mondhatni – egy kis divatőrület várható a színpadon. A jelmez- és díszletterveket Nagy Szilvia készítette, aki rendezői utasításra a XVII. század és lehellet finoman a mai kor keverékét ötvözte, ezzel is hozzásegítve a nézőt ahhoz, hogy a szereplők játékán túl egy kicsit mindenki közelebb érezze magát a többek között álszenteskedés problémáját firtató darabhoz. – Eltelt 400 év és bizonyos szempontól semmi nem változott. Az álszenteskedés, álmosolygás korszakát éljük. Mindig minden mögött valami furcsa érdek áll. A Tartuffe pontosan ebből csinál paródiát, ezt teszi görbe tükörré az orrunk elé, mindezt rendkívül szórakoztató formában – részletezte Varga Viktor. Tartuffe alakját Timkó Jánost ölti majd magára, akit korábban komikus, hősszerelmes, futballista vagy éppen alkoholista férj szerepében is láthatott már a közönség. Orgon szerepét Nádházy Péter, míg darabbeli feleségét, a fiatalos, dinamikus nőt, Elmirát Dósa Zsuzsa alakítja majd. – Dorine Bardon Ivett lesz, aki a darabban szolgáló, de a Cervinus darabjában egy családnál élő unokahúg. Cleante-t, Orgon sógorát Maróti Attila fogja játszani. Mariane, Orgon lánya Rigler Renáta, szerelme, Valér pedig Ragány Misa lesz. Orgon fiát, Damis-t Korcsmáros András játssza. És nem utolsó sorban a minden család nagymamája, anyukája szerepében Jónás Gabriella lesz látható, aki úgy végigsöpör a családon, hogy porszem sem marad utána, csak egy kis füstfelhő – tudtuk meg Varga Viktortól. A darabot először csütörtökön 14 órától láthatja a közönség, a díszbemutató pedig szombaton 19 órakor lesz.