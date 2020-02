Tanulj Magyarország legjobb egyetemén!

A brit Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási listáján a legjobb magyar egyetemként rangsorolt Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 13 képzési területen kínál továbbtanulási lehetőséget. Az egyetem tizenkét karán és Tanárképző Központjában az élethosszig tartó tanulás jegyében sok száz alap-, mester-, egységes, osztatlan és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú továbbképzési és felnőttképzési programmal várja a tanulni vágyókat az egészségügyi szakoktól kezdve a bölcsészeti, gazdasági, jogi, természettudományi és pedagógusképzésen át az agrár, mérnöki és művészeti programokig.

Magyarország legjobb egyetemének kiemelt célja, hogy az oktatás mellett olyan szolgáltatásokat is nyújtson hallgatóinak, amelyek fejlesztik őket a nyelvtanulás, a karrierút és az egészséges életmód terén. Az intézmény pályatervezést segítő teszttel segít megtalálni a legmegfelelőbb képzési területet a továbbtanulás előtt álló fiataloknak. A pár perc alatt, online kitölthető képzési orientációs teszt azoknak a középiskola befejezéséhez közel álló diákoknak szól, akik a számukra legmegfelelőbb szakot és foglalkozást keresik.

Nem elég azonban megtalálni a megfelelő szakot, meg is kell szerezni a diplomát. Nehézséget jelent a középiskolásoknak a nyelvvizsga megléte, pedig az egyetemi oklevél megszerzéséhez elengedhetetlen. Ebben segít az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete, ahol a diákok különböző nyelveket tanulhatnak és nyelvvizsgát is tehetnek: az intézet számos akkreditált, nem akkreditált és honosítható nyelvvizsga vizsgahelyeként is működik. Az intézet tanárai angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv, olasz, orosz, spanyol és latin nyelvre oktatják az egyetem hallgatóit. Az általános nyelvi képzés mellett számos szaknyelvi óra is várja az érdeklődőket.

Az egyetemi évek során a tanulmányokhoz kapcsolódó szakirodalom megismerése és feldolgozása, az önálló kutatás elengedhetetlen a sikeres vizsgákhoz. Az SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtár négy szabadpolcos olvasótermi szintjén 350 000 könyv kapott helyet, a raktárakban további 1,5 millió kötet és folyóirat található. A könyvtárban elérhető mintegy 1,7 millió nyomtatott dokumentum mellett 90 000 elektronikus folyóiratot és több mint negyed millió e-könyvet szolgáltatnak. Az egyetemi könyvtár digitalizáló műhelyében már több mint 4 millió oldalt digitalizáltak, ezek szolgáltatása 11 különböző repozitóriumban történik.

Az egyetemi évek alatt a mentális és fizikai egészség egyaránt fontos, éppen ezért az SZTE Sportközpont 55 sportágból, közel 150 testnevelés kurzust kínál, legyen szó aerobic óráról, küzdősportokról, labdajátékokról, úszásról vagy falmászásról. Az SZTE Sportközpontján kívül számos hely diákkedvezménnyel vehető igénybe, például a SZTE EHÖK SE fitneszterem, a szegedi jégkorcsolyapálya, a sportuszoda, a Napfényfürdő Aquapolis, a SZEDEÁK meccsei, a kajak-kenu és az evezős versenyek.

A Szegedi Tudományegyetem a diploma utáni időszakra is felkészíti hallgatóit. Az egyetemi évek alatt gyakornoki programokkal, készségfejlesztő tréningekkel, pályatervezési-, álláskeresési tanácsadással és a térség legnagyobb álláskeresési fórumával segíti az elhelyezkedést az SZTE Karrier Iroda.