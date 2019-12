Szuperkoncert a Beatles és a Rolling Stones legnagyobb slágereivel

December 27-én az ország két legismertebb tribute zenekara országos turné keretében lép fel a Csabagyöngye Kulturális Központban.

A BlackBirds és Stoned zenekarok közös szuperprodukciója a budapesti ősbemutatót követően a két ünnep között érkezik Békéscsabára. A nemzetközileg is elismert The BlackBirds immár 15. éve népszerűsíti és ápolja a Beatles hagyományokat, a Stoned legénysége – a Fonogram-díjas Kőváry Péter vezetésével -, mint a Rolling Stones hazai helytartói pedig 2003 óta adják elő a világ legnagyobb rock and roll bandájának dalait. A jubileumi turné két korszakalkotó lemez előtt tiszteleg, 50 éve ekkor jelent meg a Beatles Abbey Road című albuma és a Let it Bleed korong a Stonestól, rajta az egyik legnagyobb slágerrel, a Gimme Shelterrel.

A kétórás nagykoncerten természetesen mind a Beatles, mind a Rolling Stones legnagyobb slágerei elhangzanak majd a zenekarok meghatározó korszakait végigkísérve, korhű kosztümökkel és hangszerekkel, az Attacca Vonós Kvartett és a Bors Őrmester Fúvós Trió közreműködésével.

